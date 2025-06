Trofeo Franco Cerbai: Folgor Calenzano sfida Montignoso nella finale Allievi B

Il Trofeo Franco Cerbai, categorie Allievi B e Giovanissimi B, è giunto alla giornata conclusiva. Stasera allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze si disputano le finalissime che vedranno in campo anche una squadra fiorentina. Negli Allievi B la Folgor Calenzano sarà opposta al Montignoso per l’aggiudicazione del prestigioso trofeo con calcio d’inizio alle 20.

Nelle semifinali la Folgor Calenzano, allenata da Salvatore Miranda, aveva prevalso sul Fornacette, mentre il Montignoso aveva battuto i pratesi della Pietà. In precedenza, con un pareggio e una vittoria, la Folgor Calenzano si era aggiudicata il doppio confronto con l’Asta; stesso discorso per la Pietà nelle due sfide con lo Sporting Arno. Il Montignoso ha invece chiuso al primo posto il triangolare con Fornacette e Colli Marittimi, aggiudicandosi entrambe le partite. La quarta squadra qualificata, il Fornacette, aveva ottenuto le semifinali come migliore seconda. Sempre oggi, alle ore 18 al Bozzi, si disputerà la finale del Memorial Cerbai categoria Giovanissimi B.

Sprint finale per il torneo organizzato dall’Audace Galluzzo. Il Memorial “Luigi Sgatti” (decima edizione) riservato ai Giovanissimi 2011, si concluderà domani con le due partite Affrico - Folgor Calenzano (ore 20,45, per il titolo) e Floria - Settignanese (ore 19, per il terzo posto).

Questi i risultati delle semifinali: Folgor Calenzano - Settignanese 4-0, Affrico - Floria 3-0.

F. Que.