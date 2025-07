Trofeo giovanile Marche

L’Ancona ha vinto 2-0 il Trofeo Marche battendo in finale la Maceratese al cospetto di un numerosissimo pubblico accorso al Tonino Seri; nell’altra finale successo dei Portuali sulla Giovane Ancona. Un successo straordinario l’edizione 2025 del Trofeo Marche, 32 squadre ed un entusiasmo che si è colto fin dal 28 aprile, giorno del sorteggio dei gironi. Bello ed entusiasmante come sempre l’epilogo finale della premiazione per una cerimonia che, visti gli ospiti sopraggiunti e l’importanza di alcuni premi, ha messo la ciliegina sulla torta ad un’edizione degna di uno dei maggiori tornei giovanili calcistici regionali.

È stata premiata la terna arbitrale, gli allenatori finalisti Alessandro Giorgi e il dorico Matteo Troncon, i capocannonieri (ad ex aequo) Federico Cicchinè (Polisportiva Mandolesi), Daniele Nasini (Real Elpidiense) e Diego Marchetti (Giovane Ancona) tutti con 7 reti, il miglior portiere Mattia Fico (Portuali Calcio Dorica), il miglior giocatore Vittorio Pezzola (Ancona) e le prime quattro squadre classificate con Ancona che appunto ha alzato al cielo la 1° Coppa Goleador, main sponsor del torneo.

Una menzione speciale ad un premio istituito solo due edizioni fa da parte dell’organizzazione ovvero il premio Trofeo Marche Pro, un riconoscimento a giovani calciatori passati di recente per il Trofeo Marche e distintisi in squadre professionistiche. Questo terzo premio è toccato a Edoardo Meconi calciatore del Genoa da 4 anni, che nel 2019 ha partecipato al Trofeo Marche nelle fila dell’Academy Civitanovese ed in questa stagione ha firmato il primo contratto da professionista dopo aver disputato campionati nazionali Under 17, Under 18 e due anni di Primavera 1.

Tra gli ospiti intervenuti Giancarlo Arriva, Consigliere regionale Figc; Letizia Genovese, neo Delegato provinciale Coni Macerata; Gilberto Sacchi della sezione Aia Macerata; Simone Livi, consigliere regionale, l’assessore Andrea Marchiori, Gerardo Pizzirusso, presidente della Bcc di Recanati e Colmurano.