Trofeo Toscana: bilancio misto per le giovanili grossetane contro Siena

Nella trentaquattresima edizione del "Trofeo Toscana", decimo "Torneo regionale Marco Orlandi", bilancio in chiaro scuro (un pari e una sconfitta di misura) per le due selezioni giovanili grossetane impegnate a Cerchiaia con i pari età del Comitato Figc di Siena. La Rappresentativa Giovanissimi 2011 (nella foto) del tecnico Pietro Magro ha pareggiato 1-1 con l’undici al termine di una partita combattuta e dai due volti. Nel primo tempo i padroni di casa hanno spinto maggiormente sull’acceleratore e al 13’ sono passati in vantaggio con Perugini. Grande reazione della formazione maremmana che, nella ripresa, ha messo alle corde gli avversari pareggiando meritatamente al 65’ con Baraldi.

SIENA: Sicuranza, Aparicio, Dedeco, Buoni, Francini, Isufai, Marra, Pecoraro, Riascos, Taddei, Perugini. A disp. Meocci, Rosati, Pecoraro, Antonelli, Masella, Rossi, Capannoli, Volpi, Giovannelli. All. Montagnani.

GROSSETO: Cipolloni, Benocci (Steri), Zaccariello (Picchianti), Sorrentino (Caccialupi), Isak, Lenci, Uritesci, Ercolini, Palmieri (Prisco), (Picchianti), Lenci, Uritescu, Ginanneschi, Ercolini (Abdulai), Baraldi, Manuguerra (Tropi), Nodi (Zauli). A disp. Santi, Landini, Perrino. All. Magro.

Reti: 13’ Perugini, 65’ Baraldi.

La rappresentativa Allievi 2009, invece, è stata sconfitta 1-0 dai senesi grazie ad un calcio di rigore trasformato all’ultimo minuto di gioco da Vadi. Gara equilibrata che la formazione del tecnico Fabio Ciavattini avrebbe meritato almeno di pareggiare per quel che si è visto in campo.

SIENA: Palazzi, Alberini, Nanneschi, Senanayake, Scialabba, Zazzi, Rossi, Bianciardi, Buti, Rovetini, Spidalieri. A disp. A disp. Turchi, Del casino, Foderi, Vadi, Vanni, CardoneBissini, Eddahmaoui, Piroli. All. Tozzi.

GROSSETO: Galloni, Delle Donne, Cinelli, Postiferi, Offarelli, Lenzi, Clases (Rinaldi), Galbiati (Bagnoli), Visalli (Fiori), Vongher, Di Fraia. A disp. Copsihti, Costoloni, Berti, Tompetrini. All. Ciavattini.

Reti: 80’ Vadi.