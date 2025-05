Trofeo Vitali: Lugo 1982 e Junior Cervia si sfidano nella finale di Coppa di Terza

Mentre si consuma la finale del Trofeo Vitali, ovvero la finale di Coppa di Terza tra Lugo 1982, già promosso per aver vinto il girone B di categoria, e Junior Cervia, che dalla prossima settimana sarà chiamata a tentare la promozione attraverso i playoff. Playoff che vedono in campo 7 squadre per girone, ovvero quelle classificate tra il 2° e l’8° posto. Già in semifinale le seconde classificate al termine della stagione regolare, ovvero Polisportiva Camerlona, nel girone A e Giovanili Santerno (B). Queste due formazioni saranno abbinate alle peggiori in classifica a fine campionato che superano il primo turno degli spareggi.

Primo turno che vede Marradese opposta a Wild Bagnara, il Godo al Giovecca e il derby cervese tra Junior e Saline. In caso di parità al 90’ si disputano due classici tempi supplementari e in caso di ulteriore parità passa la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Nel girone B, invece, occhi puntati su Real Voltanese-Vatra con i due bomber più prolifici del campionato Lamkja (23 gol) e Spina (21), che daranno spettacolo in una partita da fuori o dentro. Seguono poi Compagnia dell’Albero e Biancanigo, infine Sporting Lugo-Conselice. Programma Playoff (quarti). Girone A (sabato 17 maggio): Marradese-Wild Bagnara, Godo-Giovecca, Junior Cervia-Saline Romagna. Già in semifinale Pol. Camerlona. Girone B (domenica 18 maggio): Real Voltanese-Vatra, Compagnia dell’Albero-Biancanigo, Sporting Lugo-Conselice. Già in semifinale Giovanili Santerno.

u.b.