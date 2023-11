Troise. "Mentalità giusta, tutti qui sanno di poter essere utili»

Si prende tutto il buono che c’è Emanuele Troise. E al prossimo derby con il Cesena, quello che si giocherà agli ottavi alla fine del mese (sempre in gara unica), ci pensa con un sorriso. "Ci sono tanti aspetti positivi in questa vittoria – dice l’allenatore del Rimini – al di là del risultato e del passaggio del turno. Mi è piaciuta soprattutto la mentalità con la quale abbiamo affrontato questa partita. Mentalità che tutti stiamo trovando, chi gioca di più, ma anche chi sin qui ha giocato meno. Tutti sanno di essere all’altezza e di poter essere utili". Troise del suo Rimini ne riconosce anche i difetti. "Ci sono stati tanti momenti della gara in cui abbiamo sofferto la gestione della palla del Perugia – dice – Ma ci siamo compattati con sacrificio e i risultati si sono visti. Avremmo potuto affondare di più il colpo, magari anche cercando il raddoppio".