Troise può contare su quasi tutti i suoi uomini

Un giorno di riposo e poi via verso una sfida che ha il sapore dei vecchi tempi. Lunedì della prossima settimana, in notturna, al ’Romeo Neri’ arriva la Spal e il Rimini ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronto. Mettendo nel cassetto le peripezie che hanno preceduto la sfida sul campo del Sestri Levante. O meglio quella sfida che si sarebbe dovuta giocare allo Stadio dei Marmi di Carrara e poi rinviata a causa del maltempo.

I biancorossi si tengono, invece, ben stretto tutto quello che hanno raccolto nei 180 minuti precedenti. Quattro punti messi insieme tra Ancona e Lucchese: uno contro i marchigiani, tre contro i toscani che hanno poi dimostrato, anche nell’ultimo turno, di essere entrati nel primo periodo di crisi della stagione.

Quella appena intrapresa dal Rimini è la strada da seguire. Per il momento va bene anche pensarlo solo dal punto di vista dei risultati. Con il tempo, poi, la squadra biancorossa sarà anche aggiustata, ma fino a quel momento occorrerà stringere i denti e mettere al sicuro il maggior numero di punti possibile. La sfida con la Spal non sarà di certo semplice, anche se i ferraresi non è che abbiano iniziato questo campionato di C con il piede sull’acceleratore. Anzi. Oggi capitan Colombi e compagni torneranno ad allenarsi. Organico quasi al completo per Troise che, al momento, deve rinunciare soltanto a Marchesi.