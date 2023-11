Troise ritrova subito Megelaitis e Semeraro

Ritorno alla base in mattinata da Pescara, poi subito in campo. Con buone notizie che arrivano dall’infermeria per Emanuele Troise (in foto). Il Rimini, infatti, si toglie qualche cerotto in attesa di rimettersi in viaggio. Il virus intestinale e i malanni di stagione hanno abbandonato la compagnia biancorossa. All’allenamento di ieri pomeriggio, infatti, ha regolarmente partecipato Gigli, out nel match di Pescara. Ma anche Morra e Ubaldi non al top. Non sembrano creare particolari preoccupazioni gli acciacchi fisici che hanno costretto Megelaitis e Semeraro ad alzare bandiera bianca in anticipo lunedì sera all’Adriatico.

L’unico assente per la gara di domani a Vercelli contro il Sestri Levante (calcio d’inizio alle 18), quindi, dovrebbe essere Tofanari. Per una questione di infortunio (lesione al menisco che venerdì scorso lo ha costretto sotto i ferri) e per una questione di lista considerando che è stato proprio lui a lasciare il posto al rientrante Delcarro. In netta ripresa anche Marchesi. Il centrocampista lunedì scorso ha guadagnato la panchina, ma nessun minuto in campo. Cosa che, invece, potrebe accadere domani pomeriggio nel faccia a faccia per la salvezza contro il Sestri Levante, match rinviato qualche settimana fa a causa del maltempo nella zona di Carrara dove si sarebbe dovuto disputare, allora, il match.