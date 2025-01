Troise soddisfatto:: "Non era scontato vincere qui"

È soddisfatto Emanuele Troise al termine della gara contro il Legnago. C’era l’obbligo di vincere e l’Arezzo l’ha fatto senza grossi affanni. "Non era scontato, ne semplice dopo lo scivolone contro il Pineto tirare fuori questa prestazione. I ragazzi sono stati tutti bravi ad applicarsi nelle le varie situazioni sia a livello offensivo che difensivo. Dobbiamo capire che serve sempre questa applicazione, questo atteggiamento. Settembrini? Ha tirato fuori le sue qualità. Da aretino non è facile quando sei poco impiegato, ma lui è stato bravo a scrollarsi di dosso un po’ di pressione dimostrando il suo valore". Il tecnico, poi, torna sull’acquisto di Capello. "È un giocatore che alza il livello della qualità della rosa. Il suo arrivo è un messaggio forte che viene mandato dalla società. Ringrazio sia il presidente che il direttore, perchè hanno confermato che c’è la volontà di migliorare costantemente questo gruppo. Sul piano tecnico l’arrivo di Capello può rivitalizzare Ogunseye". Protagonista assoluto al "Sandrini" Filippo Guccione, autore dell’assist per l’1-0 di Gigli e del gol del 2-0 con uno splendido sinistro al volo. "Settembrini mi ha dato una gran palla e ho pensato di calciarla di prima intenzione. Al di là della soddisfazione personale, siamo contenti perchè venivamo da una sconfitta brutta. Quando siamo in queste condizioni diventa difficile contenerci".

Andrea Lorentini