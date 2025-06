Tropical Coriano conferma Enchisi, San Marino stringe accordo con Prodina Racing

Mercato, mercato e ancora mercato. Tra i dilettanti si corre verso la prossima stagione. Si procede con le conferme in casa Tropical Coriano. Ieri il club del presidente Marzi, neopromosso nel campionato di serie D, ha comunicato che la maglia del Tropical la vestirà anche la prossima stagione il centrocampista Lorenzo Enchisi. "La colonna portante della squadra – scrivono dal club – il nostro sindaco della linea centrale, resta con noi per continuare a scrivere la sua storia". Enchisi che non è solo un faro in campo. "E’ anche un allenatore dei più piccoli del nostro settore giovanile – spiegano – e per tanti di loro è molto più che un mister. È un esempio. Un punto di riferimento. Un eroe della domenica che i bambini aspettano tutta la settimana per vedere all’opera, per urlargli il nome dagli spalti, per imitarne le gesta. E lui, con lo stesso cuore che mette in campo, li guida, li ascolta, li ispira... e gli dedica anche i gol".

Nuove collaborazioni per il San Marino. I biancazzurri hanno stretto la mano al Prodina Racing Team, impegnato nel campionato mondiale WorldSbk Supersport 300. "Un accordo che sancisce l’unione tra due eccellenze sportive – dicono dal club – e che vedrà il calcio ed il motociclismo condividere passione, valori e visibilità internazionale". Il debutto ufficiale della partnership avverrà questa settimana al Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma sul tracciato di Misano. "L’accordo prevede una presenza continuativa del brand sammarinese sulle moto del team nel corso della stagione WorldSbk Supersport 300, rafforzando il legame tra le due realtà sportive e promuovendo, allo stesso tempo, l’immagine di San Marino nei contesti internazionali della velocità su due ruote".

Una collaborazione importante per i titani che ancora ufficialmente non hanno mosso nessun passo pensando al prossimo campionato di serie D. Il direttore sportivo Deoma non ha ancora sciolto le riserve sul nome dell’allenatore che, a questo punto, potrebbe non essere Oberdan Biagioni, il tecnico che nella stagione che si è appena conclusa ha condotto il San Marino alla salvezza diretta. Nei prossimi giorni, comunque, sono attese novità. Anche se soprattutto in questo senso.