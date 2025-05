Tropical Coriano: dalla Promozione alla Favola in Serie D con Tiziano Marzi

Qualcosa di più di una società di calcio. Quella del Tropical Coriano è una vera e propria famiglia. Che ora sta vivendo una favola. Da bravo capofamiglia il presidente Tiziano Marzi si gode la festa per la promozione in serie D, ma ha già gli occhi sul futuro.

Presidente, avete fatto un’impresa... "Abbiamo scritto una pagina incredibile per Coriano. Una vera e propria favola. Stento ancora a crederci. Se è un sogno vi prego, non svegliatemi. Siamo davvero andati oltre ogni più rosea aspettativa".

Quando ha capito che questa stagione poteva essere da sogno? "Non la scorsa estate quando l’abbiamo programmata. Il nostro obiettivo era quello di migliorare il risultato della stagione precedente. Non avevamo di certo costruito una squadra pensando di vincere il campionato. Ed eravamo anche partiti non benissimo".

Poi cos’è successo? "Dalla gara di Coppa Italia che abbiamo vinto con il Novafeltria qualcosa è cambiato. Da lì è iniziata la nostra cavalcata".

Per tanti mesi siete stati in testa al campionato, poi un calo aveva rischiato di compromettere tutto? "È andata proprio così. Per cinque mesi abbiamo condotto le danze, siamo stati i leader del girone. Poi abbiamo iniziato a lasciare tanti punti per strada, siamo stati sorpassati proprio dal Mezzolara. Ma alla fine...".

Cos’ha fatto la differenza? "La forza di un gruppo di ragazzi incredibili. Mi è bastato vederli festeggiare domenica sera fino a notte fonda per capire quanto siano uniti, quanto ci tenessero a compiere questa impresa".

Adesso arriva il bello, ma anche il difficile? "Soprattutto il difficile. Adesso festeggiamo ancora un po’ con tutto il paese. Poi iniziamo subito a pensare dove possiamo giocare il prossimo campionato".

Al ’Grandi’, giusto? "Noi vogliamo giocare a Coriano, a casa nostra e credo che con poco si possa riuscire a mettere a norma l’impianto anche per la serie D. Inizieremo subito gli incontri con la Lega".

La serie D con quali prospettive? "Della matricola, tenendo i piedi per terra. Sempre. Non facendo mai il passo più lungo della gamba".

Tutti confermati? "Il direttore Terenzi è un grande conoscitore di giovani e ci darà una bella mano. E a mister Scardovi ho sempre detto che è un allenatore almeno da serie D. Quindi...".