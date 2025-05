Tropical Coriano festeggia la promozione in Serie D con tifosi e concerto

Continua la festa del Tropical Coriano. Che ora torna a casa per brindare con i propri tifosi. Domenica allo stadio ’Grandi’, infatti, il club del presidente Marzi, dalle 18, ha organizzato un finale di stagione con il botto. C’è la promozione in serie D della prima squadra da esaltare a dovere, ma ci sono anche i ragazzi del settore giovanile da salutare prima delle vacanze estive.

Nella giornata di domenica sono previste partitine delle squadre giovanili, ma anche una maccheronata offerta per tutti i tesserati e servizio bar e punto di ristoro per gli ospiti. Saranno presentate tutte le formazioni fino ad arrivare alla prima squadra. Poi dalle 21 ci si si scatena con il concerto della Revolution Band con musica dal vivo e altre sorprese.

Intanto, sono aperte le iscrizioni per lo Junior Camp di Frontone sul monte Catria di cinque giorni in pensione completa – dal 30 luglio al 3 agosto – per ragazzi dal 2009 al 2014. I posti sono limitati. Per info e iscrizioni: 0541-207608 (segreteria), 333-4212537 e 350-1439211.