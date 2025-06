Tropical Coriano: Francesco Fabbri confermato per la prossima stagione di Serie D

Il Tropical Coriano pensando al prossimo campionato di serie D procede con le conferme. Resterà nella famiglia Tropical il centrocampista Francesco Fabbri che la passata stagione, dopo tanto girovagare per la Romagna, era tornato alla base. Corianese doc, cresciuto nel settore giovanile del Tropical, "Checco non è solo un centrocampista: è uno di noi. Le sue verticalizzazioni intelligenti – dicono dalla società – e il suo palleggio sempre lucido sono stati fondamentali nel sistema di gioco di mister Scardovi, dando ritmo, equilibrio e personalità alla manovra".

Intanto, quello di domenica è stato un pomeriggio speciale per il Tropical al Museo Ferrari di Maranello. Oltre 250 persone hanno riempito la sala convention per la terza edizione de ‘La grande giornata delle Società’, evento organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna per celebrare le squadre che hanno trionfato nei campionati regionali. "Siamo orgogliosi di essere stati premiati. Un riconoscimento che condividiamo con tutti i nostri giocatori, staff, dirigenti e sostenitori".