Tropical Coriano: il capitano Mattia Anastasi rinnova per la serie D

Qualche giorno fa i ringraziamenti e i saluti ai giocatori che non faranno più parte della rosa, ieri la prima conferma. Il Tropical Coriano non ha nessuna intenzione di tenere il piede sul freno pensando al prossimo campionato di serie D. E il primo sì, dopo la promozione di appena qualche settimana fa, è quello del capitano Mattia Anastasi. "Non è solo un rinnovo – dicono dal club del presidente Marzi – È una dichiarazione d’amore. Il nostro capitano ha scelto ancora una volta i nostri colori, la nostra casa, la nostra famiglia. Perché chi indossa questa maglia non gioca solo per sé, ma per tutti noi. Per la storia che ci ha fatto sognare, per il futuro che insieme costruiremo, per il cuore che batte all’unisono con il nostro". Parole d’amore per Anastasi che la maglia del Tropical Coriano la veste da quattro stagioni e la prossima sarà la quinta. Classe ’97, il difensore non è solo una colonna portante della prima squadra, ma anche, insieme a Matteo Monticelli, responsabile del vivaio corianese.