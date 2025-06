Tropical Coriano punta su Arrondini per la serie D, San Marino cerca casa

È già tempo di mercato anche per i club dilettantistici. Lavori in corso in casa Tropical Coriano, sull’onda dell’entusiasmo dopo la promozione in serie D. E dopo aver saltato il primo grande ostacolo, quello legato all’omologazione dello stadio ’Grandi’ di Coriano, casa della squadra del presidente Marzi. Ora, dopo aver confermato in panchina il tecnico Massimo Scardovi e in cabina di regia il direttore sportivo Beppe Terenzi, il Tropical può buttarsi sul mercato per ritoccare la rosa. Le regole della serie D impongono di dotarsi di giovani di categoria all’altezza della situazione, ma il club di Coriano punta anche a diversi giocatori di esperienza. È il caso dell’attaccante Davide Arrondini, ex Carpi e Fiorenzuola, tra le altre. Classe 1999, il centravanti originario di Pescaro la passata stagione ha messo insieme 34 presenze e realizzato 7 gol con la maglia del Mestre, nel girone C della serie D. Un obiettivo di lusso per la matricola Tropical. Non viaggia con il piede sull’acceleratore invece il San Marino del presidente Montanari che è ancora alle prese con una nuova ’casa’ da trovare. Che sicuramente non sarà in Repubblica. Infatti, la Federcalcio del Titano ha negato ai biancazzurri di poter utilizzare l’impianto di Acquaviva per gli allenamenti settimanali e per le partite domenicali. Un problema non da poco per il San Marino che dovrà migrare in Italia, magari proprio al ’Calbi’ di Cattolica dove i biancazzurri hanno giocato e si sono allenati nella seconda parte della stagione.

Eccellenza. Sta nascendo il nuovo Pietracuta e avrà un’impronta sammarinese. Alle porte, infatti, c’è un accordo con la Federcalcio del Titano che porterà in Valmarecchia diverse pedine dalla Repubblica.

Promozione. Il colpo della settimana lo ha messo a segno il Riccione che proprio ieri ha ingattiato il centrocampista ex Civitella, Nicholas Diop. Classe 1998, in carriera ha indossato anche le maglie di Forlimpopoli e Ronco Edelweiss. Dopo il confronto con il direttore sportivo Omar Lepri, Diop ha deciso di far parte del gruppo biancazzurroper la prossima stagione ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Bucci. Primo tassello, quindi, per i Cavalieri della Perla Verde.