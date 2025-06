Tropical Coriano: saluti e ringraziamenti dopo la promozione in serie D

In casa Tropical Coriano, dopo la promozione e i festeggiamenti, è tempo anche di saluti e ringraziamenti. A quei giocatori che la prossima stagione non faranno parte della rosa di mister Scardovi, pronta a iniziare una nuova avventura nel campionato di serie D. Ieri il club del presidente Marzi ha comunicato che non faranno più parte dell’organico il portiere Nicolas Leardini, il centrocampista Samuel Bardeggia, il difensore Luca Tiraferri. E con loro il difensore Michael Ceccarelli, il terzino Nicolò Prasso, il centrocampista Matteo Serafini, il difensore Lorenzo D’Orsi e gli attaccanti Andrea Tamagnini, Lautaro Dantraccoli e Lorenzo Nisi. "Insieme abbiamo scritto una pagina indelebile della nostra storia – scrivono dal club – raggiungendo traguardi che fino a poco tempo fa sembravano solo un sogno. Con sacrificio, passione e spirito di squadra, avete contribuito ad un’impresa straordinaria: la promozione in serie D. Anche se le nostre strade ora si separano, il vostro contributo rimarrà sempre nel cuore di questa società".