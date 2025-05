Tropical Coriano: spareggio decisivo contro Mezzolara per la promozione in Serie D

Il Tropical Coriano sogna la D. Dopo la vittoria al fotofinish contro il Medicina (3-2), tra la promozione in D e la squadra di Scardovi c’è lo spareggio con il Mezzolara. Con ogni probabilità il match che incoronerà la prima classificata del girone B di Eccellenza si giocherà domenica, mentre la scelta del campo è ancora da definire. "È stata una partita al cardiopalmo quella contro il Medicina – dice il presidente del Tropical, Tiziano Marzi – Siamo partiti subito in vantaggio, poi dopo neanche 4 minuti il pareggio. Da lì tante palle gol e occasioni mancate, il tutto sotto un diluvio incessante. Per fortuna al fischio finale abbiamo ottenuto ciò che volevamo e questo è l’importante. Per impegni personali non sono riuscito ad andare a Medicina ed è stato un bene perché non avrei resistito a tutto quello stress". All’orizzonte lo spareggio con il Mezzolara, l’altra squadra che ha concluso il campionato sul gradino più alto della classifica a 64 punti. "L’atmosfera è festosa, c’è ancora da fare un piccolo passo ma siamo molto fiduciosi e soprattutto tranquilli – continua Marzi –. Stiamo preparando la partita con la massima serenità, speravamo di chiuderla contro il Medicina, ma va bene così. Ora ci attendono 90 minuti in cui metteremo in campo tutto ciò che sappiamo fare". Un’attesa che si avverte anche in città, con un tifo che con il passare della stagione e soprattutto delle vittorie si è fatto più numeroso. "I tifosi si stanno organizzando per poter seguire lo spareggio. Abbiamo sentito l’abbraccio della città quando a marzo siamo tornati a giocare al Grandi di Coriano e ad accoglierci abbiamo trovato un impianto pieno di tifosi pronti a incoraggiarci e sostenerci". Una stagione straordinaria per il Tropical che addirittura per 5 mesi ha condotto la classifica, collezionando 13 vittorie di fila. "Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui – conclude – A inizio stagione la squadra era forte, ma mai avrei immaginato un epilogo così. Ci bastava alzare l’asticella e direi che l’abbiamo fatto di gran lunga, anche grazie a giocatori come Dantraccoli che in tutta la prima parte di stagione hanno trascinato la squadra. Proprio Dantraccoli nel girone di ritorno ha accusato un po’ la stanchezza, ma è tornato in forma nel momento decisivo".

Federico Tommasini