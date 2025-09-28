Tropical e titani ritentano. In viaggio per i tre punti

Domenica in viaggio, dopo il turno infrasettimanale, per Tropical Coriano e San Marino. Appena qualche giorno fa le due squadre di casa nostra, divise tra girone D e F, hanno entrambe lasciato tutto agli avversari. E oggi ci riprovano a guadagnare la prima vittoria in campionato. Il Tropical andando a bussare alla porta di quella Trevigliese che la squadra di Scardovi ha la possibilità di avvicinare in classifica. La sconfitta casalinga contro il Lentigione non ha demoralizzato capitan Anastasi e compagni che, al primo e storico anno in categoria, sanno di dover sudare tutte le partite per allontanarsi dalla zona pericolosissima della classifica. Con il chiaro obiettivo di mantenere la serie D, il Tropical sa bene quali sono le squadre sulle quali fare la corsa, e la Trevigliese potrebbe essere una di queste. Con ben altri obiettivi ha iniziato il suo cammino il San Marino (il presidente Montanari in estate ha apertamente parlato di serie C), ma i titani sin qui sono rimasti al palo in classifica. Quattro gare giocate e quattro sconfitte per i biancazzurri che oggi ci riproveranno, sempre lontano da casa, sul campo della Recanatese. Impresa non impossibile per la squadra di Malgrati che negli ultimi turni ha invece dovuto fare i conti con le big Ostiamare e Ancona. Insieme al Castelfidardo, la formzione biancazzurra è l’unica a non aver messo ancora in tasca nessun punto nel girone F.

Serie D (5ª giornata, ore 15). Girone D: Correggese-San Giuliano, Lentigione-Rovato Vertovese, Palazzolo-Sasso Marconi, Piacenza-Pistoiese, Pro Sesto-Crema, Progresso-Desenzano, Sant’Angelo-Cittadella Vis Modena, Trevigliese-Tropical Coriano, Tuttocuoio-Imolese.

Classifica: Pro Sesto, Pistoiese 10; Cittadella Vis Modena, Lentigione, Crema 9; Piacenza, Sangiuliano City 7; Trevigliese 6; Desenzano, Correggese, Imolese 5; Rovato Vertovese, Sant’Angelo 4; Sasso Marconi 3; Tropical Coriano, Palazzolo 2; Tuttocuoio, Progresso 1.

Girone F: Atletico Ascoli-Ostia Mare, Castelfidardo-Ancona, Chieti-L’Aquila, Giulianova-Notaresco, Maceratese-Sammaurese, Recanatese-San Marino, Sora-Forsempronese, Unipomezia-Termoli, Vigor Senigallia-Teramo.

Classifica: Ostiamare 12; Notaresco, L’Aquila 10; Ancona 9; Teramo 8; Termoli 7; Forsempronese, Chieti 6; Giulianova, Unipomezia 5; Sora, Recanatese, Vigor Senigallia 4; Maceratese, Sammaurese 3; Atletico Ascoli 2; San Marino, Castelfidardo 0.