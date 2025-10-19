Tropical, serve un’altra impresa. I titani sanno di non poter sbagliare

Con un nuovo direttore sportivo e anche con due nuovi giocatori il San Marino oggi torna al ’Calbi’ per affrontare il Castelfidardo ultimo della classe. È già un faccia a faccia per la salvezza quello che andrà in scena a Cattolica e che i biancazzurri sanno di non poter sbagliare. Proprio ieri il club del presidente Montanari ha annunciato gli ingaggi di Andrea Moriano e Matias Wamchope. Attaccante, classe 2005 il primo, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e questa per lui sarà la prima esperienza nel calcio dei ’grandi’. Trequartista classe 2007, Wamchope che già da più di qualche giorno si stava allenando con la truppa biancazzurra in attesa del tesseramento. Ora arrivato. Cresciuto calcisticamente in Costarica, il giovane fantasista, ha vestito le maglie delle nazionali Under 17 ed Under 20. Trasferitosi negli Stati Uniti a Los Angeles ha collezionato 20 presenze con l’Academy dei Lafc nel campionato Mls Next Pro. Gara casalinga anche per il Tropical Coriano che proverà a concedere il bis sfatando il tabù ’Grandi’. In casa la squadra di mister Scardovi, reduce dalla bella vittoria sul campo del Crema, ancora non ha mai messo in tasca nemmeno un punticino. L’occasione oggi è buona, ma anche decisamente complicata considerando che la Pro Sesto, avversaria di Anastasi e compagni, è la terza in classifica con l’intenzione di puntare piuttosto in alto.

Serie D (8ª giornata, 15). Girone D: Desenzano-Sant’Angelo, Cittadella Vis-Trevigliese, Tropical Coriano-Pro Sesto, Pistoiese-Correggese, Imolese-Lentigione, Pro Palazzolo-Piacenza, Sangiuliano-Tuttocuoio, Sasso Marconi-Crema. Ieri: Vertovese-Progresso 0-0. Classifica: Lentigione 16; Pistoiese 15; Pro Sesto 14; Crema 13; Piacenza 12; Desenzano, Vertovese 11; Correggese, Imolese, Sangiuliano, Sant’Angelo 10; Cittadella Vis 9; Tropical 8; Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo 6; Progresso 5; Tuttocuoio 2. Girone F: Ancona-Unipomezia, Atletico Ascoli-Recanatese, Sammaurese-Senigallia, L’Aquila-Giulianova, Notaresco-Maceratese, Ostiamare-Forsempronese, San Marino-Castelfidardo, Teramo-Sora, Termoli-Chieti. Classifica: Ostiamare 21; Teramo 17; Ancona 16; L’Aquila, Notaresco 14; Chieti 11; Unipomezia, Maceratese, Termoli 9; Atletico, Sora, Senigallia 8; Forsempronese, Giulianova 7; Recanatese, Sammaurese, San Marino 4; Castelfidardo 1.