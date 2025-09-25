Tropical, vittoria rinviata. Il Lentigione fa il blitz
Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la squadra di Scardovi che subisce un gol per tempo. Inutile la rete di Pacchioni dal dischetto.
Tropical Coriano
1
Lentigione
2
TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24’ st Vinci); Pacchioni, Mancini (11’ st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi.
LENTIGIONE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15’ st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30’ st Masini), Jassey (45’ st Iori); Cellai (30’ st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Pedrelli.
Arbitro: Alessio Artini di Firenze. Assistenti: Matteo Pernarella di Ciampino ed Eleonora Saccoccio di Formia.
Reti: 6’ pt Jassey, 1’ st Penta, 21’ st (rig.) Pacchioni.
Note - Angoli: 2-3. Ammoniti: Mancini, Anastasi, Alessandrini, Mele, Enchisi, Pacchioni. Recupero: 3’ pt, 5’ st.
CORIANO
Deve ancora rimandare la prima vittoria della stagione il Tropical Coriano che ieri pomeriggio, nel primo turno infrasettimanale di campionato, ha lasciato tutto al Lentigione. E la strada per la squadra di mister Scardovi si è messa immediatamente in salita. Il tecnico del Tropical in attacco sceglie la coppia formata da Mancini e Pacchioni, con Scarponi a rifinire. In difesa capitan Anastasi e Rossi fanno coppia al centro con Pungelli ed Evaristi a correre sulle fasce. A Carnesecchi le chiavi del centrocampo, insieme a Bellavista ed Enchisi. Dicevamo della partenza in salita. Perché il Tropical dopo appena cinque minuti è già costretto a rincorrere.
Il Lentigione corre forte sulle fasce e a Jessey arriva immediatamente il pallone buono che l’attaccante spedisce in rete a colpo sicuro battendo Pollini. La squadra di Coriano fatica a uscire dal guscio e allora, prima della mezz’ora, sono ancora gli emiliani a presentarsi minacciosi nell’aria corianese con Mele che calcia da distanza ravvicinata. Ma questa volta Pollini riesce a deviare in angolo. Ancora Lentigione a un soffio dall’intervallo. Protagonista Pollini che neutralizza in uscita l’avanzata di Alessandrini.
La ripresa si apre proprio come si era chiuso il primo tempo: con il Lentigione a spingere sull’acceleratore. Questa volta è Carnesecchi a lanciare la volata agli emiliani, perdendo un pallone sanguinoso. Penta dal limite dell’area non si fa pregare e batte Pollini con un rasoterra millimetrico. Tropical ancora gelato a inizio frazione e ora le cose iniziano a mettersi davvero male per capitan Anastasi e compagni. Che cercano di rimettersi in sesto con una punizione di Nanni che finisce fuori di un soffio. Poi la scintilla quando Mele stende Pacchioni in area. Per l’arbitro è rigore e proprio Pacchioni dal dischetto non sbaglia. Il Lentigione non ha nessuna intenzione di farsi raggiungere. Mordini prima è fermato dal palo, poi in diagonale fa solo paura a Pollini. Finisce così, con il Tropical costretto digerire la seconda sconfitta consecutiva al ’Grandi’.
