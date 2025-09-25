Tropical, vittoria rinviata. Il Lentigione fa il blitz

Tropical Coriano

1

Lentigione

2

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24’ st Vinci); Pacchioni, Mancini (11’ st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15’ st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30’ st Masini), Jassey (45’ st Iori); Cellai (30’ st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Pedrelli.

Arbitro: Alessio Artini di Firenze. Assistenti: Matteo Pernarella di Ciampino ed Eleonora Saccoccio di Formia.

Reti: 6’ pt Jassey, 1’ st Penta, 21’ st (rig.) Pacchioni.

Note - Angoli: 2-3. Ammoniti: Mancini, Anastasi, Alessandrini, Mele, Enchisi, Pacchioni. Recupero: 3’ pt, 5’ st.

CORIANO

Deve ancora rimandare la prima vittoria della stagione il Tropical Coriano che ieri pomeriggio, nel primo turno infrasettimanale di campionato, ha lasciato tutto al Lentigione. E la strada per la squadra di mister Scardovi si è messa immediatamente in salita. Il tecnico del Tropical in attacco sceglie la coppia formata da Mancini e Pacchioni, con Scarponi a rifinire. In difesa capitan Anastasi e Rossi fanno coppia al centro con Pungelli ed Evaristi a correre sulle fasce. A Carnesecchi le chiavi del centrocampo, insieme a Bellavista ed Enchisi. Dicevamo della partenza in salita. Perché il Tropical dopo appena cinque minuti è già costretto a rincorrere.

Il Lentigione corre forte sulle fasce e a Jessey arriva immediatamente il pallone buono che l’attaccante spedisce in rete a colpo sicuro battendo Pollini. La squadra di Coriano fatica a uscire dal guscio e allora, prima della mezz’ora, sono ancora gli emiliani a presentarsi minacciosi nell’aria corianese con Mele che calcia da distanza ravvicinata. Ma questa volta Pollini riesce a deviare in angolo. Ancora Lentigione a un soffio dall’intervallo. Protagonista Pollini che neutralizza in uscita l’avanzata di Alessandrini.

La ripresa si apre proprio come si era chiuso il primo tempo: con il Lentigione a spingere sull’acceleratore. Questa volta è Carnesecchi a lanciare la volata agli emiliani, perdendo un pallone sanguinoso. Penta dal limite dell’area non si fa pregare e batte Pollini con un rasoterra millimetrico. Tropical ancora gelato a inizio frazione e ora le cose iniziano a mettersi davvero male per capitan Anastasi e compagni. Che cercano di rimettersi in sesto con una punizione di Nanni che finisce fuori di un soffio. Poi la scintilla quando Mele stende Pacchioni in area. Per l’arbitro è rigore e proprio Pacchioni dal dischetto non sbaglia. Il Lentigione non ha nessuna intenzione di farsi raggiungere. Mordini prima è fermato dal palo, poi in diagonale fa solo paura a Pollini. Finisce così, con il Tropical costretto digerire la seconda sconfitta consecutiva al ’Grandi’.