Troppo Atletico Ascoli per la Maceratese. Ma il 5-1 che chiude la partita è eccessivo

ATLETICO 5 MACERATESE 1

ATLETICO : Di Giorgio; Camilloni, De Santis (19’st Mazzarani), Feltrin; Bucco, Coppola (Dal 9’st Muro), Vechiarello, Forgione (Dal 9’st Sbrissa), Sardo; Belloni (Dal 25’st Didio), Minicucci (Dal 22’st Maio). A disp.: Galbiati, Nonni, Carbone, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini.

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia, Morganti, Lucero, Vanzan (Dal 12’st Mastrippolito); De Angelis (Dal 10’st Sabattini), Ambrogi; Marras (27’st Cirulli), Neglia (Dal 18’st Ruani), Pazzaglia (Dal 21’st Pierini); Osorio. A disp.: Cusin, Marchegiani, Kopne, Marsili. All.: Matteo Possanzini.

Arbitro: Scarati di Termoli.

Reti: 15’st Sbrissa su rig., 17’st Muro, 19’st Belloni, 29’st e 31’st Didio, 39’st Osorio Note.Spettatori: 234 di cui 14 ospiti. Espulso: Al 15’st Ciattaglia per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Coppola, Camilloni, Osorio, Angoli: 4-4. Rec.: 1’-2’.

L’Atletico Ascoli ‘strapazza’ la Maceratese e si regala il passaggio del turno nella Coppa Italia di Serie D. Partita equilibrata fino alla sciocchezza di Ciattaglia ad inizio ripresa, con un ingenuo fallo da rigore e relativa espulsione del difensore, che ha lasciato i suoi in dieci uomini. Gara in discesa da quel momento per i padroni di casa, che hanno dilagato. Una punizione sin troppo severa per i biancorossi ospiti, che avevano eliminato nel turno preliminare la Recanatese imponendosi per 4-1. Partenza aggressiva dei padroni di casa che vanno al tiro in tre occasioni con Sardo, Belloni e ancora con Sardo, ma il portiere Gagliardini si fa sempre trovare pronto. La Maceratese reagisce e colleziona un paio di calci d’angolo, ma è alla mezz’ora, su una punizione di Ambrogi, che gli ospiti creano la migliore occasione: sponda di testa di Marras e Osorio all’altezza del dischetto del rigore viene anticipato di un soffio da De Santis. Pronta ripartenza dei bianconeri con sei uomini contro due, ma la rifinitura di Sardo non è precisa e la Maceratese scampa il pericolo.

Altra ripartenza fulminea di Vechiarello che sbaglia il passaggio poi riceve comunque il pallone; ci pensa però troppo prima di concludere, e guadagna solo un calcio d’angolo. La ripresa si apre con un gran tiro di Marras che il portiere Di Giorgio devia in angolo. L’Atletico Ascoli passa in vantaggio al quarto d’ora su calcio di rigore per una vistosa spinta di Ciattaglia su Sardo solo davanti al portiere. Cartellino rosso per il difensore della ‘Rata’ e tiro dagli undici metri di Sbrissa che non sbaglia. I bianconeri insistono e su un pallone recuperato da Minicucci, Muro trova il raddoppio con un bel tiro dal limite dell’area. In superiorità numerica l’Atletico dilaga e va di nuovo in rete con il centravanti argentino Nicolas Belloni, con un altro bel tiro dal limite.

Alla mezz’ora il neo entrato Maio scatta sul filo del fuorigioco e serve Didio tutto solo, che a porta vuota realizza il poker di reti. La Maceratese è già sotto la doccia e Lorenzo Didio realizza in contropiede la quinta rete e la sua doppietta personale. È Osorio l’ultimo ad arrendersi e a realizzare in contropiede nel finale la rete della bandiera biancorossa.

Valerio Rosa