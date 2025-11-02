Tulli e Montanari in gol. La Settempeda è seconda

Settempeda

2

Elpidiense Cascinare

0

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Zappasodi (21’ st Eugeni), Montanari, Rango (21’ st Sfrappini), Perez (38’ st Sigismondi), Pagliari, Borgiani, Quadrini (29’ st Bernabei), Tulli, Guermandi (27’ st Compagnucci). All. Pierantoni.

ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, Garbuglia (35’ st D’Angelo), Mancini (15’ st Murati), Conte, Berrettoni, Cannoni, Foresi, Doci (27’ st Tempestilli), Frascerra, Biondi (27’ st Amadio), Rossi (38’ st Terramoccia). All. Cerolini.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 28’ Tulli, 16’ st Montanari.

Note: spettatori 150 circa, angoli 8-4. Al 19’ st espulso Foresi; ammoniti Rossi, Mancini, Doello, Berrettoni, Quadrini, Brandi e il tecnico Pierantoni.

La Settempeda ottiene il secondo successo casalingo della stagione e consolida la sua posizione di alta classifica. Dopo un buon avvio di gara, i ragazzi di Pierantoni abbassano un po’ il ritmo nella parte centrale del primo tempo, ma trovano il vantaggio grazie a un’ottima giocata di Tulli, al suo primo gol su azione. Guermandi cerca subito di imitarlo, però il portiere ospite gli nega la gioia del raddoppio. Gli ospiti reagiscono e al 38’ sfiorano il pareggio con il tandem Biondi-Frascerra, ma il portiere Marchegiani si fa trovare pronto e neutralizza il loro contropiede.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di chiudere il match, mentre l’Elpidiense Cascinare insiste con Biondi, che al 9’ fallisce l’occasione del pareggio. Così, dal possibile 1-1, si passa in pochi minuti al 2-0 firmato dal sinistro di Montanari grazie a uno splendido calcio di punizione dal limite. Nel finale gli ospiti colpiscono con Amadio, però il direttore di gara ferma l’azione per fuorigioco. Termina così un match ben interpretato dalla Settempeda.

m. g.