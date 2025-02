Turno infrasettimanale. I Giovanissimi superano per 5-3 il San Gimignano

Mercoledì pomeriggio i Giovanissimi bianconeri sono scesi in campo, al Bertoni, per la quarta giornata di ritorno, impegnati contro i pari età del San Gimignano. L’incontro è terminato 5-3 per la Robur, con le reti di Salvini, autore di una tripletta, Aparicio e Tarli. E’ stato un turno dal sapore dolce, per le giovanili: sabato, gli Juniores avevano battuto in trasferta, 2-3, l’Orvietana grazie alle marcature di Chechi, Ruiz e Calamai. Domenica gli Allievi si erano imposti 0-2 sulla Colligiana: di Bianciardi e Salvini i gettoni della Robur.

La classifica aggiornata dei Giovanissimi: Monteroni 42; Siena 38; San Gimignano 32; Chiusi 30; Unione Poliziana 26 (fuori classifica); Asta 2016 20; Virtus Biancoazzurra e Torrita 19; Castellina Scalo 17; Meroni 16; Alberino 12; New Team 2021 7; Amiatina 0.

La classifica della Juniores: Roma City 45; Ostiamare e Trastevere 39; Siena 29; Sangiovannese e Trestina 24; Terranuova Traiana 23; Montevarchi 21; Poggibonsi e Fulgens Foligno 20; Orvietana e Flaminia Civita Castellana 19; San Donato Tavarnelle 17; Real Monterotondo 12.

La classifica degli Allievi: Unione Poliziana 39; Siena 34; Valdorcia e Asta 23; Meroni 18; Colligiana e Castellina Scalo 17; Marciano Robur 8; Chiusi 4; Virtus Biancoazzurra 1.