Turno infrasettimanale, tutti i gol dalla Promozione alla Terza Categoria. Candoli porta la Fratta a -1 dalla vetta. Vecchiazzano in fuga I risultati, i marcatori e le classifiche delle squadre forlivesi nei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria dei match di mercoledì. La Fratta Terme è a un punto dalla vetta della Promozione, mentre il Vecchiazzano vola in Seconda Categoria. In Terza Categoria, il Carpinello Forlì 1919 vince 3-2 contro l'Endas Monti.