Tutta la rabbia e la vergogna di Menichini: "Qui qualcuno non si sta rendendo conto"

Battere la Vis Pesaro sarebbe stato l’ideale per dare respiro e stabilità ad una classifica già in affanno dopo 10 turni. Anche un pareggio sarebbe stato accolto comunque con benevolenza perché avrebbe rimesso in marcia la squadra dopo la batosta di Ascoli. Invece lunedì sera il Pontedera ha sfornato una prestazione, anzi, una non-prestazione, che ha dato una sola certezza: atteggiandosi in quel modo le porte della retrocessione si spalancano presto. Nei 102’ dello 0-2 contro i marchigiani c’è condensato tutto ciò che una squadra non deve fare se vuole almeno restare in Serie C. Molle, svogliata, a tratti irritante, fragile anche nei duelli corpo a corpo… Sembrava una passeggiata serale lungomare, mentre doveva essere una battaglia, come deve esserlo ogni partita, soprattutto per una squadra che quando tecnicamente fatica deve puntare tanto sulla carica agonistica. Che lunedì è stata la grande assente. Nessun calciatore, tra l’altro, a fine partita è salito in sala stampa a spiegare la pessima prova complessiva. Quello che invece ha fatto l’allenatore Leonardo Menichini, che oltre a scusarsi, è andato giù duro.

"Siamo partiti discretamente - ha detto visibilmente irritato – poi sono arrivati i soliti errori che si ripetono. Abbiamo preso 21 gol in 10 partite, spesso su sbagli individuali, qualche volta di reparto. Siamo alla terza autorete e tutto questo chiaramente pesa. Ma quello che mi pesa più di tutto, cosa per la quale chiedo scusa alla gente e per la quale sono il primo a vergognarmi essendo a capo di questa squadra, è la prestazione. Io pretendo di più. I giocatori devono dare di più, come hanno dimostrato qualche volta di poter fare. Ma ho l’impressione che qualcuno non si renda conto, che qualcuno pensi che le partite si vincono così, senza lottarle. Io vedo gli avversari, corrono, contrastano, picchiano, ti prendono per la maglia, Invece noi se ci arriviamo ci arriviamo, altrimenti ci penserà un altro. Così spesso e volentieri ci arriva l’avversario, e ci fa male". "E’ chiaro – ha ripreso Menichini - che l’autorete ha messo la partita in discesa alla Vis, ma noi abbiamo fatto troppo poco. Questa squadra può e deve dare di più. Io mi assumo le mie responsabilità, ma i giocatori quando se le assumono? Non c’è furore, solo pochissimi giocatori hanno dato l’anima. L’ atteggiamento avuto contro la Vis Pesaro non mi è piaciuto, è l’atteggiamento che ci spalanca le porta alla Serie D. Sono inc…, non si può andare in campo a giocare una gara di questa importanza con questo spirito, questo atteggiamento, senza la cattiveria agonistica. Siamo stati molli, rinunciatari, A memoria è stata la più brutta partita nella mia carriera di allenatore".

Stefano Lemmi