Tutte in viaggio le ferraresi di Eccellenza. Comacchiese e Sant’Agostino rischiano

Se in casa Ars et Labor si va in cerca di riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro il Fratta Terme, anche la Comacchiese vuole i primi punti in campionato per cancellare la nefasta prima giornata contro il Russi. Per i rossoblù di mister Candeloro, però, l’impegno si prospetta parecchio complicato, perché si va sul campo del Castenaso, che assieme al Mezzolara è una delle candidate a dar fastidio alla ‘nuova Spal’ per il vertice della classifica. I bolognesi arrivano dall’1-1 all’esordio contro l’Osteria Grande e in casa vorranno centrare i tre punti, ma la Comacchiese darà battaglia provando a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi della formazione di casa.

Da cancellare in fretta la sconfitta col Russi, arrivata nonostante la superiorità numerica e al termine di una gara che ha rischiato di non giocarsi per il mancato arrivo dell’ambulanza, da alcuni anni obbligatoria a bordocampo nel campionato di Eccellenza.

Chi invece è partito col piede giusto è il Sant’Agostino, vittorioso per 2-1 in rimonta sul Sanpaimola: le reti di Roda e Simone hanno consegnato i primi tre punti della stagione ai ramarri, che oggi pomeriggio saranno di scena sul campo del Russi, reduce – come ricordato – dall’affermazione di Comacchio. Gara interessante tra due formazioni ormai veterane della categoria, per i biancoverdi l’opportunità di mettere altro fieno in cascina, ma non sarà facile su un campo sempre complicato come quello dei ravennati. Impegno esterno anche per il Mesola di Oscar Cavallari, che dopo il pareggio a reti bianche contro il Faenza andrà a Conselice sul campo del Sanpaimola, determinato a riscattarsi e a mettersi alle spalle il ko contro il Sant’Agostino.

I castellani puntano su un’ossatura forte e su un attacco chiamato a mettersi in moto dopo le occasioni sciupate nella prima giornata. Per le ferraresi, dunque, una seconda giornata in viaggio per la regione alla ricerca di altri punti importanti, chi per sbloccarsi e chi per dar seguito ad un esordio positivo. La prima parte di campionato si preannuncia parecchio equilibrata, ed ogni punto fa comodo per morale e classifica. Tutte le gare inizieranno alle 15.30.

j.c.