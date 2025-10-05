Tutti a caccia di un bis. Titani e Tropical in casa

Giornata casalinga per Tropical Coriano e San Marino. Le due formazioni di casa nostra tornano davanti ai tifosi amici dopo aver ottenuto lo scorso turno la prima vittoria della stagione in trasferta. Ma sul campo di casa entrambe in questa prima parte di campionato non hanno messo insieme nemmeno un punticipo. Spera di riuscirci oggi il Tropical che se la vedrà con il Sant’Angelo al ’Grandi’. Sfruttando l’onda dell’ultima gara contro la Trevigliese. Mister Scardovi sa che non sarà una passeggiata. I lombardi sin qui hanno mezzo insieme sette punti e sono reduci dalla vittoria contro il Cittadella Vis Modena, non esattamente l’ultima arrivata. Insomma, strada in salita per Anastasi e compagni che, però, giornata dopo giornata, stanno trovando sempre più fiducia. E la classifica è di quelle in linea con le aspettative estive. Non è decisamente in linea, invece, quella del San Marino di mister Malgrati che oggi torna al ’Calbi’ di Cattolica per affrontare l’Atletico Ascoli. Sapendo di dover dare continuità, dopo il successo di sette giorni fa sul campo della Recanatese. L’Atletico, dal canto suo, di punti sin qui ne ha addirittura messi insieme uno in meno dei biancazzurri della Repubblica. Due pareggi alle prime due della stagione, poi tre sconfitte. L’ultima sette giorni fa davanti al pubblico amico contro la capolista Ostiamare che continua a viaggiare a punteggio pieno.

Serie D (6ª giornata, ore 15). Girone D: Tropical Coriano-Sant’Angelo, Desenzano-Lentigione, Cittadella Vis Modena-Progresso, Crema-Trevigliese, Imolese-Correggese, Pistoiese-Palazzolo, Rovato Vertovese-Tuttocuoio, San Giuliano-Piacenza, Sasso Marconi-Pro Sesto. Classifica: Lentigione 12; Pro Sesto, Pistoiese 11; Crema 10; Cittadella Vis Modena 9; Desenzano, Piacenza, Sangiuliano City 8; Sant’Angelo 7; Trevigliese, Correggese, Imolese 6; Tropical Coriano, Palazzolo 5; Rovato Vertovese 4; Sasso Marconi 3; Tuttocuoio 2; Progresso 1.

Girone F: Ancona-Recanatese, Forsempronese-Vigor Senigallia, Sammaurese-Giulianova, L’Aquila-Unipomezia, Notaresco-Chieti, Ostia Mare-Sora, San Marino-Atletico Ascoli, Teramo-Maceratese, Termoli-Castelfidardo. Classifica: Ostia Mare 15; Notaresco 13; Ancona 12; Teramo, L’Aquila 11; Unipomezia 8; Termoli, Forsempronese, Chieti 7; Maceratese 6; Sora, Giulianova 5; Recanatese, Vigor Senigallia 4; San Marino, Sammaurese 3; Atletico Ascoli 2; Castelfidardo 0.