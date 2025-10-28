Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Pianta e Meldola, blitz per restare in scia all’Edelweiss
Ecco come è andato lo scorso fine settimana delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione...
Ecco come è andato lo scorso fine settimana delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione Civitella battuto tra le mura di casa. In Prima Categoria continua la corsa solitaria al vertice dell’Edelweiss Jolly, impostasi in casa di misura. Sul secondo gradino sale la Pianta autrice di un blitz esterno. In Seconda Categoria lo Sporting Predappio, vincendo in trasferta, resta sola in terza posizione.
Promozione, girone D (7ª giornata): Civitella-Novafeltria 0-2 (Camara, Canini). Classifica: Savignanese 21; Cervia 18; Misano, Novafeltria, Stella 16; Bakia Cesenatico 15; Gambettola 14; Roncofreddo 12; Diegaro, Riccione 11; Reno, San Pietro in Vincoli, Bellaria IM 9; Virtus Bellariva 7; Civitella, Bagnacavallo 6; Classe 2.
Prima Categoria, girone G (7ª giornata): Edelweiss Jolly-Castel del Rio 1-0 (Kouakou), Fosso Ghiaia-Pianta 1-2 (Felli; Broletti Zanotti rig., Valli), Forlimpopoli-Carpena 3-1 (Placci, Mancini, Torroni; Morandi), Santa Sofia-Savio 0-4 (Ferrani rig., Vukaj, Savini, Notarfrancesco), Stella Azzurra-Meldola 0-1 (Ranieri), Vecchiazzano-Virtus Faenza 1-1 (Castellucci; Sartoni Marchi), Fiumanese-Tozzona Pedagna 2-3 (Bibbò, Casamenti; 2 Pasotti, Bonfieni), Modigliana-Fontanelice 0-1 (De Martino). Classifica: Edelweiss Jolly 16; Pianta, Fontanelice 15; Tozzona Pedagna 14; Meldola, Savio 13; Forlimpopoli 12; Virtus Faenza 10; Fiumanese, Vecchiazzano, Fosso Ghiaia 8; Castel del Rio 7, Modigliana, Stella Azzurra 4; Santa Sofia 3; Carpena 2.
Seconda Categoria, girone N (7ª giornata): Godo-Sporting Predappio 1-2 (Ma. Traore; Ambrogetti, Charaf), Punta Marina-Real Cava 2-3 (De Cesare, Mo. Traore; Bance, Cavina, Lombini), Fornace Zarattini-Carpinello 1-1 (Jatta; Rafelli), Low Ponte-Sian Colombano Italtex (De Gregorio; Balzani, En Nassiri), Medla-San Zaccaria 1-1 (Cigni; Casadei). Classifica: Marina 19; Sporting Predappio 15; San Zaccaria 14; Carpinello, San Colombano Italtex 13; Porto Fuori, Low Ponte 12; San Pancrazio 11; Fornace Zarattini 10; Medla 7; Real Cava 6; Romagna 4; Godo 3; Punta Marina 0.
Girone O: Atletic Frampula-Valverde 2-1 (Zampighi, Giorgioni; Faini). Classifica: Junior Gambettola 18; Valverde, Capanni 15; Borghigiana, Around 12; Atletic Frampula 11; Virtus San Mauro 10, Torresavio, Dismano Utd, San Carlo 9; Sarsinate 7; 2000 Cervia 5; Junior Cervia 3, Alfero 1.
