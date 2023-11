Tutti i gol dalla Promozione alla Terza Categoria. Candoli fa volare la Fratta, Placci esalta il Civitella Risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi nei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria. Fratta Terme sale in seconda posizione in Promozione, quattro squadre in Prima Categoria appaiate al quarto posto. In Seconda Categoria Vecchiazzano prima, San Colombano Italtex in Terza Categoria.