Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. La tripletta di Placci firma il riscatto del Forlimpopoli
Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. In Promozione netta sconfitta per il Civitella. In Prima Categoria è del Forlimpopoli l’unica vittoria tra le forlivesi. In Seconda blitz in trasferta per il San Colombano Italtex.
Promozione, girone D (4ª giornata): Misano-Civitella 4-0 (2 Pecci, Cecci, Tamagnini). Classifica: Misano, Savignanese 10; Cervia, Roncofreddo 7; Stella 6; San Pietro in Vincoli, Bagnacavallo, Bakia Cesenatico, Bellariva, Gambettola, Reno 5; Novafeltria, Riccione, Diegaro 4; Civitella 3; Classe 1; Bellaria 0.
Prima Categoria, Girone D (2ª giornata): Forlimpopoli-Vecchiazzano 4-2 (3 Placci, Galassi; Biondi, Ranieri), Modigliana-Santa Sofia 1-1 (Betti; Pellegrino), Edelweiss Jolly-Stella Azzurra 1-1 (Prati; Baldisserri), Casteldel Rio-Fiumanese 0-0, Pianta-Virtus Faenza 0-1 (Fochi), Fontanelice-Meldola 0-0, Carpena-Savio 1-4 (Casadei; 2 Ferrani, 2 Benini), Fosso Ghiaia-Forlimpopoli 4-1 (2 Frisari, Castagnoli, Sanchez rig.; Placci). Classifica: Savio 6; Edelweiss Jolly, Meldola, Fosso Ghiaia, Virtus Faenza 4; Forlimpopoli, Vecchiazzano 3; Fiumanese, Fontanelice, Castel del Rio, Azzurra, Tozzona 2; Santa Sofia, Modigliana 1; Carpena, Pianta 0.
Seconda Categoria. Girone N (2ª giornata): San Zaccaria-San Colombano Italtex 0-1 (Diagne), Sporting Predappio-Low Ponte 0-1 (Diop), Romagna-Real Cava 2-2 (Cuonzo, Ben Aissa; Bance, Lombini), Medla-Punta Marina 3-1 (2 Cigni, Celli; Rechichi), San Pancrazio-Carpinello 0-0. Classifica: Porto Fuori, Marina, Low Ponte 6; Carpinello, San Pancrazio 4; Sporting Predappio, San Colombano Italtex, Medla, San Zaccaria 3; Romagna 1; Real Cava, Godo, Punta Marina, Fornace Zarattini 0.
Girone O: Borghigiana-Atletic Frampula 2-0 (Ferrini, Donati). Classifica: Around, Junior Gambettola, San Carlo 6; Capanni, Virtus San Mauro 4; Forlimpopoli, Dismano Utd, Borghigiana, Valverde 3; 2000 Cervia, Torreavio 1, Sarsinate, Junior Cervia, Alfero 0.
