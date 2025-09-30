Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Prima: Parabita e Giunchi portano il Meldola in vetta

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. In Promozione il Civitella è stato battuto a domicilio dalla capolista Savignanese. In Prima Categoria il Meldola è balzato al comando mentre il Forlimpopoli ha travolto il Modigliana. In Seconda Categoria goleade di Sporting Predappio e Altetic Frampula.

Promozione (4ª giornata): Civitella-Savignanese 0-4 (2 Nicolini, Protti, Mazza, Gravina). Classifica: Misano, Savignanese 13; Cervia, Gambettola, Reno 8; Roncofreddo, Novafeltria, Riccione 7; Bagnacavallo, Virtus Bellariva, Stella 6; San Pietro in Vincoli, Diegaro, Bakia Cesenatico 5, Civitella 3; Classe 1; Bellaria Igea Marina 0.

Prima Categoria (3ª giornata): Meldola-Virtus Faenza 2-1 (Parabita, Giunchi; Vespi), Forlimpopoli-Modigliana 6-2 (2 Radoi, Torroni, Placci, Bottini, Vokkri; 2 Savorani), Vecchiazzano-Castel del Rio 1-1 (Ferrara; Drei), Santa Sofia-Fontanelice 2-4 (Pellegrino, Fabbri; De Martino, Brunelli, Conti, Ragazzini rig.), Fosso Ghiaia-Edelweiss Jolly 1-0 (Frisari rig.), Stella Azzurra-Carpena 1-1 (Galatanu; Iacovelli rig.), Fiumanese-Pianta 0-1 (Murianni). Classifica: Meldola, Fosso Ghiaia 7; Forlimpopoli, Savio 6; Tozzona Pedagna, Fontanelice 5; Vecchiazzano, Edelweiss Jolly, Virtus Faenza 4; Pianta, Castel del Rio 3; Fiumanese 2, Santa Sofia, Modigliana, Carpena 1.

Seconda Categoria (3ª giornata). Girone N: Real Cava-Sporting Predappio 2-5 (Cavia, Bance; 2 Ambrogetti, Sansovini, Camanzi, Valentini), Carpinello-San Colombano Italtex 2-2 (Guriolu, Peloni; 2 Caputo), Medla-Porto Fuori 1-0 (Celli). Classifica: Marina 9; San Pancrazio 7; Medla, Sporting Predappio, Porto Fuori, San Zaccaria, Low Ponte 6; Carpinello 5; San Colombano Italtex 4; Fornace Zarattini 3; Romagna 1; Real Cava, Punta Marina, Godo 0.

Girone O: Atletic Frampula-Sarsinate 4-1 (3 Perini, Zampighi; Bini). Classifica: San Carlo 9; Virtus San Mauro, Around 7; Atletic Frampula, Dismano Utd, Junior Gambettola, Valverde 6; Capanni 5, Borghigiana 4; Torresavio 2; 2000 Cervia 1, Sarsinate, Junior Cervia, Alfero 0.

Franco Pardolesi