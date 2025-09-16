Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Vecchiazzano e Meldola, avvio vincente a suon di gol

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria, al debutto nel campionato 2025-26. In Promozione sconfitta di misura per il Civitella. In Prima Categoria partono col piede giusto Edelweiss Jolly, Meldola e Vecchiazzano, in una serie di partite contrassegnate dai numerosi gol. In Seconda tre punti all’esordio per Carpinello e Sporting Predappio.

Promozione girone D (3ª giornata): Civitella-Reno 0-1 (Scarponi). Classifica: Misano, Savignanese 7; Cervia, Roncofreddo 6; Riccione, San Pietro in Vincoli, Bagnacavallo, Novafeltria, Bellariva 0.

Prima Categoria, girone D (1ª giornata): Santa Sofia-Edelweiss Jolly 2-3 (Pellegrino, Biandronni; Frabetti, Prati, Casadei), Fiumanese-Fontanelice 0-0, Vecchiazzano-Modigliana 4-2 (2 Dabre, Bara rig., Ruffino; Betti, Sow), Savio-Pianta 3-0 (2 Vukaj, Benini), Meldola-Carpena 5-1 (Ghetti, Esposito, Giunchi, Agazzi, Ravaioli; Spighi rig.), Fosso Ghiaia-Forlimpopoli 4-1 (2 Frisari, Castagnoli, Sanchez rig.; Placci). Classifica: Meldola, Vecchiazzano, Edelweiss Jolly, Fosso Ghiaia, Savio 3; Fiumanese, Stella Azzurra, Fontanelice, Castel del Rio, Virtus Faenza, Tozzona Pedagna 1; Modigliana, Carpena, Pianta, Forlimpopoli, Santa Sofia 0.

Seconda Categoria. Girone N (1ª giornata): San Colombano Italtex-Sporting Predappio 0-1 (Valtancoli), Real Cava-San Zaccaria 1-2 (Kastrati; Sternini, Casadei), Low Ponte-Medla 1-0 (Mennella rig.), Carpinello-Romagna 4-2 (2 Masotti, Reynoso Sastronai, Masotti; Ciappni, Minguzzi), Classifica: Carpinello, Sporting Predappio, San Zaccaria, Low Ponte, Marina, Porto Fuori, San Pancrazio 3; Medla, Real Cava, Italtex, Godo, Fornace Zarattini, Punta Marina, Romagna 0.

Girone O: Atletic Frampula-Junior Cervia 2-0 (Zampighi, Biscaglia). Classifica: Atletic Frampula, Around, Junior Gambettola, Capanni, Around, Valverde, San Carlo 3; 2000 Cervia, San Mauro 1; Junior Cervia, Alfero, Borghigiana, Torresavio, Sarsinate, Dismano Utd 0.

Franco Pardolesi