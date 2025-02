Tutti i gol delle forlivesi. Montanari, Monti e Podo trascinano Civitella ed Edelweiss

Risultati, marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda Categoria delle squadre forlivesi. In Prima Categoria il Santa Sofia s’affaccia in zona playoff. In Seconda, primo ko per il Collinello.

Promozione (girone D, 24ª giornata): Fratta Terme-Young Santarcangelo 0-0, Riccione-Forlimpopoli 3-1 (2 Hassler, Mussoni; Milandri), Edelweiss Jolly-Sparta 4-2 (2 Podo, Frabetti, Ferrari; 2 Strazzari), Civitella-Stella 5-1 (2 Montanari, 2 Monti, Riviello; Marchini rig.). Classifica: Misano 56; Fratta Terme 53; Young 52; Cervia 44; Diegaro 43; Riccione 41; Bakia, Classe 36; Civitella 32; Stella 31; S. Pietro in Vincoli 29; Savignanese 28; Sparta 27; Forlimpopoli 23; Bellariva 21; Verucchio 20; Edelweiss Jolly 18; Frugesport 10.

Prima Categoria (girone G, 20ª giornata): Modigliana-Santa Sofia 1-2 (Betti; Campacci, Garoia), Fosso Ghiaia-Meldola 0-0, Carpena-San Pancrazio 2-1 (Fedele, Agazzi; Diop), Vecchiazzano-Bagnacavallo 0-4 (2 Camara, Valtancoli, Ndiaye), Savio-Pianta 1-1 (Benini aut.; Murianni), Sporting Predappio-Savarna 3-2 (Casadei, Zuppardo, Pellegrino; Pasi, Fabbri; San Vittore-Marina 3-1, Fusignano-Only 0-3. Classifica: Savarna 38; Bagnacavallo 36; San Vittore 34, Santa Sofia 32; Fusignano 30; Vecchiazzano, Pianta, Meldola 28; Carpena 26; Modigliana, Savio, Only 25; Sporting Predappio 23; San Pancrazio, Fosso Ghiaia 22; Marina 9.

Seconda Categoria (15ª giornata). Girone N: Valmontone Castrocaro-Fiumanese 0-0, Deportivo Rocadello-Fornace Zarattini 0-0, 2000 Cervia-Mezzano 2-1, Reda-Vita 3-1, Casalborsetti-Romagna 0-0, Real Cava-Low Ponte nd, Punta Marina-Porto Fuori nd. Classifica: 2000 Cervia 38; Mezzano 36; Casalborsetti 35; Fiumanese 34; Low Ponte 25; Vita 23; Porto Fuori 20; Fornace Zarattini, Romagna 18; Deportivo Roncadello, Reda 16; Punta Marina 13; Real Cava 7; Valmontone Castrocaro 6. Girone O: Collinello-Rubicone 0-1 (Faedi), San Colombano Italtex-Capanni 1-1 (En Nassiri; Bartolini), Atletic Frampula-Perticara 1-1 (Milandri; Abiodun), Around-Dea 5-3, Borghigiana-Dismano Utd 2-0, Villamarina-Alfero 2-1, J. Gambettola-San Carlo 1-0. Classifica: Collinello 41; Rubicone/Calisese 26; Atletic Frampula, J. Gambettola 25; Borghigiana 24; Villamarina 23; Dismano Utd 22; Perticara 20, San Colombano Italtex, Alfero 19; Capanni, Around 18; San Carlo 11; Dea Rimini 10.