Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Doppietta di Valentini nel poker dello Sporting Predappio
Ecco i risultati, con marcatori e classifiche, delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. In Promozione, Civitella battuto fuori casa. In Prima Categoria l’Edelweiss Jolly sale al vertice battendo il Forlimpopoli: la Pianta, seconda, dista però un punto. In Seconda Categoria Carpinello e Sporting Predappio salgono sul terzo gradino.
Promozione, girone D (6ª giornata): Riccione-Civitella 2-0 (Ambrosini, Pasolini). Classifica: Savignanese 20; Cervia 17; Misano 16; Novafeltria, Stella 13; Bakia Cesenatico 12; Gambettola, Roncofreddo, Diegaro 11; Riccione 10; Reno, San Pietro in Vincoli 9; Civitella, Bagnacavallo, Virtus Bellariva, Bellaria 6; Classe 1.
Prima Categoria, girone G (7ª giornata): Edelweiss Jolly-Forlimpopoli 2-1 (Benvenuti, Brandino; Placci), Savio-Meldola 2-0 (Casadio, Vucaj), Virtus Faenza-Fiumanese 2-1 (Lumci, Righini rig.; Corzani), Carpena-Santa Sofia 2-2 (Bandini, Iacovelli rig.; Campacci, Bakkachi), Pianta-Stella Azzurra 2-1 (Broletti, Leggio; Zotti), Fontanelice-Vecchiazzano 1-0 (Brunelli), Tozzona Pedagna-Modigliana 3-1 (2 Bonfieni, Pozzato). Classifica: Edelweiss Jolly 13; Pianta, Fontanelice 12; Tozzona Pedagna 11; Meldola, Savio 10; Virtus Faenza 9; Fiumanese, Fosso Ghiaia 8; Vecchiazzano, Castel del Rio 7, Modigliana, Stella Azzurra 4; Santa Sofia 3; Carpena 2.
Seconda Categoria, girone N (6ª giornata): Real Cava-Carpinello 0-2 (Severi, Fakreddine), Sporting Predappio-Porto Fuori 4-2 (2 Valentini, Ambrogetti rig., Valtancoli; Ardagna, Greco), San Colombano Italtex-Godo 2-0 (Bertaccini, Nassiri rig), Marina-Medla 2-0 (Dadina, Frisoni). Classifica: Marina 18; San Zaccaria 13; Carpinello, Sporting Predappio, Low Ponte 12; San Colombano Italtex, San Pancrazio 10; Porto Fuori, Fornace Zarattini 9; Atletic Frampula 8; Medla 6; Romagna 4; Real Cava, Godo 3; Punta Marina 0.
Girone O: 2000 Cervia-Atletic Frampula 1-1 (Giulianini; Milandri). Classifica: Junior Gambettola, Valverde 15; Capanni 12; Borghigiana, Around 11; Virtus San Mauro 10, Torresavio 9; Dismano Utd, Sarsinate 6; Junior Cervia, 2000 Cervia 2; Alfero 1.
