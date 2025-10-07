Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. I derby vinti fanno volare Edelweiss e Sporting Predappio
Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione, Civitella battuto nettamente...
Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione, Civitella battuto nettamente fuori casa. In Prima Categoria Pianta, Edelweiss Jolly e Fiumanese vincono i derby (quest’ultima in trasferta). In Seconda Categoria lo Sporting Predappio sale in seconda posizione.
Promozione, Girone D (5ª giornata): Bakia Cesenatico-Civitella 6-1 (2 Vitalino, Bravaccini, Toromani, Nava, Lorenzini; Monti rig.). Classifica: Misano, Savignanese 16; Cervia 11; Novafeltria 10; Stella 9; Gambettola, Reno, Diegaro, Bakia 8; Roncofreddo, Riccione 7; Bagnacavallo, Virtus Bellariva 6; San Pietro in Vincoli 5; Civitella, Bellaria 3; Classe 1.
Prima Categoria, girone G (4ª giornata): Pianta-Meldola 2-0 (Nannetti, Garoia), Edelweiss Jolly-Vecchiazzano 2-1 (Benini, Prati; Ricci), Carpena-Fiumanese 1-3 (atorete; Guebre, Luciani, Faye), Castel del Rio-Santa Sofia 1-1 (Gatti; Biserni), Tozzona Pedagna-Forlimpopoli 4-0 (2 Bonfieni, Roncassaglia, Bianchi), Modigliana-Fosso Ghiaia 3-2 (2 Bertocchi, Violani; Castagnoli, Salimbeni). Classifica: Tozzona Pedagna, Fontanelice 8; Meldola, Edelweiss Jolly, Fosso Ghiaia, Savio 7; Forlimpopoli, Pianta 6; Fiumanese, Virtus Faenza 5; Vecchiazzano, Modigliana, Castel del Rio 4; Stella Azzurra 3; Santa Sofia 2; Carpena 1.
Seconda Categoria, girone N (4ª giornata): San Colombano Italtex-Real Cava 5-1 (2 Bertaccini, Caputo, Di Camillo, Myrtai; Valbonesi), Sporting Predappio-Medla 3-2 (Ambrogetti, Argentino, Casadei; Vaccaro, Celli), San Zaccaria-Carpinello 2-2 (2 Benini; Petrollino, Peloni). Classifica: Marina 12; Sporting Predappio, Porto Fuori 9; San Colombano Italtex, San Pancrazio 7; Medla, Carpinello, Zarattini 6; Godo 3; Romagna 1; Real Cava, Punta Marina 0.
Girone O: Around-Atletic Frampula 1-1 (Mirra; Mirgaldi). Classifica: San Carlo, Junior Gambettola, Valverde 9; Around 8; Atletic Frampula, Virtus San Mauro, Borghigiana 7; Dismano Utd, Capanni 6; Torresavio, Sarsinate 3; 2000 Cervia, Junior Cervia, Alfero 1.
