Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda categoria. Riscatto Civitella. Edelweiss, blitz da primato. Goleada Pianta

Ecco i risultati, con marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. In Promozione il Civitella riparte centrando una vittoria, di misura, sul campo di casa. In Prima Categoria sono Edelweiss Jolly e Meldola, a braccetto, a comandare la classifica grazie ai successi del fine settimana. In Seconda Categoria, il Real Cava centra i primi tre punti della sua stagione.

Promozione girone D (6ª giornata): Civitella-Classe 2-1 (Rabiti, Bastianelli; Scoglio). Classifica: Savignanese 19; Misano 16; Cervia 14; Novafeltria 13; Stella 12; Bakia Cesenatico 9; Gambettola, Reno, Diegaro, San Pietro in Vincoli, Roncofreddo 8; Riccione 7; Civitella, Bagnacavallo, Virtus Bellariva, Bellaria 6; Classe 1.

Prima Categoria, girone G (6ª giornata): Modigliana-Edelweiss Jolly 0-1 (Patmoce), Meldola-Tozzona Pedagna 2-0 (Manica, Yoada), Fiumanese-Savio 3-0 (Faye, Bibbò, Mancini), Santa Sofia-Pianta 0-4 (Leggio, Broletti, Sansoni, aut.), Vecchiazzano-Carpena 1-0 (Castellucci), Forlimpopoli-Castel del Rio 2-0 (Radoi, Vokrri). Classifica: Edelweiss Jolly, Meldola 10; Forlimpopoli, Pianta, Fontanelice 9; Fiumanese, Fosso Ghiaia, Tozzona Pedagna 8; Vecchiazzano, Savio 7; Virtus Faenza 6; Modigliana, Castel del Rio, Stella Azzurra 4; Santa Sofia 2; Carpena 1.

Seconda Categoria, girone N (5ª giornata): Carpinello-Sporting Predappio 1-0 (Masotti), Fornace Zarattini-San Colombano Italtex 2-0 (Sassi, Arslani), Godo-Real Cava 2-3 (Diagne rig., Arcuri; Lombini, Valbonesi rig., Bance). Classifica: Marina 15; San Pancrazio, San Zaccaria 10; Forlimpopoli, Sporting Predappio, Carpinello, Porto Fuori, Fornace Zarattini 9; San Colombano Italtex 7; Medla 6; Real Cava, Godo 3; Romagna 1; Punta Marina 0.

Girone O: Atletic Frampula-Junior Gambettola 1-2 (Zampighi; Marchetti, Pieraccini). Classifica: Junior Gambettola, Valverde 12; Virtus San Mauro 10, San Carlo, Capanni 9; Around, Borghigiana 8; Atletic Frampula 7; Dismano Utd, Torresavio, Sarsinate 6; Junior Cervia 2; 2000 Cervia, Alfero 1.