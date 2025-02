Tutti i marcatori dalla Promozione in giù. Spadaro e Rossini riaccendono i sogni del Fratta Terme

A un punto dalla vetta In Promozione il Fratta Terme, grazie a un blitz. In Prima il Santa Sofia s’affaccia in zona playoff. In Seconda la Fiumanese non va oltre il pari col Real Cava, ultimo ma sul pezzo.

Promozione (23ª giornata): Verucchio-Fratta Terme 0-2 (Spadaro, Rossini), Forlimpopoli-Diegaro 1-4 (Pollini; 2 Longobardi, Pertutti, Lorenzi), Savignanese-Edelweiss Jolly 4-0 (Mazzotti, Mazza, Fedele, Paganini), Young-Civitella 1-1 (Fuchi; Cucchi). Classifica: Misano 53; Fratta Terme 52; Young 51; Cervia 41; Diegaro 40; Riccione 38; Bakia, Classe 36; Stella 31; Civitella, S. Pietro in Vincoli 29; Sparta 27; Savignanese 25; Forlimpopoli 23; Verucchio 20; Bellariva 18; Edelweiss Jolly 15; Frugesport 10.

Prima Categoria (19ª giornata): Santa Sofia-Fosso Ghiaia 2-1 (Campacci, Garoia; Valli), San Pancrazio-Vecchiazzano 2-2 (Allegretti, Gioia; Charaf, Dabre), Meldola-Bagnacavallo 2-0 (Ghetti, Ranieri), Pianta-Sporting Predappio 1-1 (Murianni; Fofana), San Vittore-Modigliana 1-1, Marina-Carpena 0-3 (2 Agazzi, Fedele). Classifica: Savarna 38; Bagnacavallo 33; San Vittore 31, Fusignano 30; Santa Sofia 29; Vecchiazzano 28; Pianta, Meldola 27; Modigliana 25; Savio 24; Carpena 23; Only, San Pancrazio 22; Fosso Ghiaia 21; Sporting Predappio 20; Marina 9.

Seconda Categoria (14ª giornata). Girone N: Fiumanese-Real Cava 2-2 (Bubani, Zanoni; Ragazzini, Cavina), Deportivo Rocadello-Casalborsetti 0-2 (Innocenti, Rocchi), Portofuori-Valmontone Castrocaro 3-0 (2 Mascalzoni, Zelo), Fornace Zarattini-2000 Cervia 0-3, Romagna-Punta Marina 3-0, Low Ponte-Reda 1-0, Mezzano-Vita 2-1. Classifica: Mezzano 36; 2000 Cervia 35; Casalborsetti 34; Fiumanese 33; Low Ponte 25; Vita 23; Porto Fuori 20; Fornace Zarattini, Romagna 17; Deportivo Roncadello 15; Punta Marina, Reda 13; Real Cava 7; Valmontone Castrocaro 5. Girone O: Perticara-Collinello 2-3 (Drame, Abiodum; 2 Gobbi, Primitivi), San Carlo-San Colombano Italtex 0-0, Borghigiana-Atletic Frampula 0-1 (Milandri), Capanni-Around 3-2, Dismano Utd-Villamarina 1-0, Rubicone-J. Gambettola 2-1, Alfero-Dea 2-4. Classifica: Collinello 41; Atletic Frampula 24; Rubicone/Calisese 23J; Junior Gambettola, Dismano Utd 22; Borghigiana 21; Villamarina 20; Perticara, Alfero 19; San Colombano Italtex 18; Capanni 17; Around 15; San Carlo 11; Dea Rimini 10.

Franco Pardolesi