Tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza Categoria: Union Sammartinese e Real Meldola in semifinale nel memorial Resta. Il Civitella ferma la Fratta in un derby a suon di reti

Ecco tutti i risultati, i marcatori e le classifiche delle squadre forlivesi nei campionati e nelle coppa dalla Promozione alla Terza Categoria.

In Promozione il Forlimpopoli è salito in terza posizione agguantando il Fratta Terme, fermato sul pari nel derby forlivese col Civitella. In Prima Categoria Edelweiss Jolly e Pianta appaiate al quarto posto dietro al terzetto di capoliste. Nella coppa di Seconda categoria eliminato il Real Cava, in Terza avanzano Union Sammartinese e Real Meldola.

Promozione (girone D, 16ª giornata): Forlimpopoli-Torconca 3-0 (Spadaro, Ulivieri, Radoi), Civitella-Fratta Terme 2-2 (Gregori, Bergamaschi; Nannetti, Garattoni). Classifica: Sampierana 34; Faenza 33; Fratta Terme, Forlimpopoli 29; San Pietro in Vincoli 28; Cattolica 24; Bakia Cesenatico, Misano, Classe 23, Bellariva, Del Duca 22; Civitella, Due Emme 19; Stella 18; Verucchio 17; Cotignola 14; Torconca 10; Cervia 7.

Prima Categoria (Girone G, 14ª giornata): Azzurra-Edelweiss Jolly 0-2 (Pellegrino, Morandi), Carpena-Fusignano 2-1 (Calviello, Rushi; O David), Savio-Meldola 5-0 (2 Pasi, Antonellini rig., Fabbri, Sternini), Sporting Predappio-Frugesport Massalombarda 2-3 (Sansone, Ranieri; 2 Zuccarino, Longari), Santa Sofia-Modigliana 5-1 (2 Campacci, Massi, Biandronni, Nassiri; Baldoni), Fosso Ghiaia-Pianta 2-3 (2 Taddei; Zanotti, Rossi, Prati). Classifica: Frugesport, Savio, San Vittore 31; Edelweiss Jolly, Pianta 28; Carpena 25; Modigliana 22, Savarna 21; Meldola, Santa Sofia 19; Sporting Predappio 16; 2000 Cervia, Azzurra, Sant’Agata 10; Fosso Ghiaia 8; Real Fusignano 6.

Seconda Categoria. Coppa Emilia-Romagna, semifinali: Real Cava-Rumagna 2-3 (Yabre, Monti; Giuliani, Zoffoli, Farabegoli), Ronta-Aurora 3-2.

Terza Categoria. Memorial ‘Renzo Resta’, quarti di finale: Union Sammartinese-Dea Rimini 4-0 (Khamlichi, Bisceglie, Cecchi, Bance), Bagnolo-San Carlo 4-5 dopo i calci di rigore (1-1, aut. Bagnara; Giorgini), Real Meldola-Vigne 3-0 (Zaccarelli, Greppi, Troci), Junior Gambettola-Santa Giustina 2-3.

Coppa Vitali Ravenna, ottavi di finale: Junior Cervia-Carpinello Forlì 1919 4-1 (2 De Pace, Banilla, Iorio; autorete).