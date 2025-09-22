Tutti i perché del ko granata: "Una partenza assurda"

Assurda. Una sconfitta assurda. E’ questo il termine ripetuto più volte dall’esperto difensore Edoardo Vona nel commentare lo 0-4 col Campobasso: "Siamo partiti fortissimo, è stato l’inizio di gara più importante che abbiamo fatto, e nonostante questo stare sotto 2-0 dopo 9’ è qualcosa di assurdo, che dobbiamo analizzare. E’ inconcepibile come abbiamo preso gol. Il primo su fallo laterale ospite, il secondo su calcio d’angolo nostro, e dopo pochi minuti trovarsi in svantaggio contro una squadra così importante diventa complicato. E tutto questo è assurdo. Quindi dobbiamo analizzare gli errori fatti, perché perdere una partita nonostante il giusto atteggiamento, che ci ha portato ad avere occasioni per segnare dopo 1’, vuol dire che qualcosa non torna". L’ex capitano del Latina non si capacita: "L’atteggiamento iniziale ci stava dando ragione, però abbiamo preso gol su situazioni da fermo: dovevamo stare stare più attenti. Anche nel secondo tempo siamo ripartiti con lo stesso atteggiamento, ma non siamo riusciti a trovare gol, anche perché avevamo davanti una buona squadra, con un organico importante".

"E’ normale – chiude Vona – che ci sia delusione e nervosismo dopo una sconfitta del genere, però la cosa certa è che il gruppo è unito e compatto e tutti remiamo nella stessa direzione. Dobbiamo fare solo mea culpa, perché perdere gol in questo modo è assurdo. Però abbiamo la fortuna di giocare già martedì (domani, ndr) a Terni, e quindi abbiamo l’occasione per scrollarci di dosso questo 0-4. Per il resto dobbiamo lavorare compatti, uniti e andare avanti". Anche il centrocampista Matteo Manfredonia ha commentato il ko con gli stessi concetti del compagno di squadra: "Abbiamo fatto una grande partenza e messo in difficoltà il Campobasso con un tiro di Ianesi, che poteva segnare, e una mia occasione. Siamo stati sfortunati, poi ci siamo sbilanciati e abbiamo preso i due gol. Credo che dopo un risultato del genere si possa solo lavorare tutti insieme per dimostrare che si può dare tanto". "Sicuramente – riprende il figlio di Lionello, ex di Roma e Lazio - abbiamo commesso errori collettivi che ci hanno penalizzato e che dovremo cercare di non commettere più, perciò bisogna tenere la testa bassa e lavorare, perché siamo un gruppo giovane. Venivamo da due risultati utili consecutivi e ora questo colpo deve darci una spinta in più per dimostrare quello che valiamo. Per fortuna il campionato ci dà subito la possibilità di riscattarci con la trasferta di Terni. E’ una gara importantissima e difficile, ma ci possiamo rifare. Andremo a fare la nostra prestazione anche lì". Il momento è già domani.

Stefano Lemmi