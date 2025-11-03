Tutti i risultati. L’Ascoli adesso deve inseguire. Il Perugia nel mirino

Con le partite delle 17.30 di ieri, il quadro del girone B di serie C dopo il dodicesimo turno è quasi completo. Manca, infatti, solo il posticipo di stasera tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen. In classifica, l’Arezzo rimane in testa con un punto di vantaggio sul Ravenna e quattro sull’Ascoli. Al quarto posto avanzano due matricole terribili: Forlì e Guidonia, vincenti rispettivamente contro Livorno e Samb, hanno infatti superato la Ternana, fermata sul pari (3-3) a Gubbio. In coda, si risolleva il Bra, che vince a Rimini (1-2) e raggiunge il Livorno a quota 10 punti lasciando i romagnoli ultimi. Crisi sempre più nera, invece, per la Torres e raggiunta dal Perugia, che non va oltre il pari a Pontedera (2-2).

Questa la classifica completa: Arezzo 31; Ravenna 30; Ascoli 27; Forlì e Guidonia 20; Ternana 19; Carpi 18; Gubbio 17; Pineto e Campobasso 16; Samb, Pianese e Juve NG 14; Vis Pesaro 13; Pontedera 12; Livorno e Bra 10; Perugia e Torres 7; Rimini -1. Adesso, per l’Arezzo arriva il derby di Perugia, il più sentito. Le due squadre vivono momenti diametralmente opposti, ma queste partite fanno storia a sé e hanno sempre coefficienti di difficoltà elevati, specialmente se la trasferta venisse vietata o limitata ai sostenitori aretini.

Le gare del prossimo turno: Ascoli-Gubbio, Campobasso-Sambenedettese, Bra-Pineto, Ravenna-Torres, Pianese-Rimini, Guidonia-Pontedera, Juventus NG-Forlì, Perugia-Arezzo, Carpi-Livorno, Ternana-Vis Pesaro.