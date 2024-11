Tutto pronto per il match di domani contro i dorici. Atletico Ascoli, a Monticelli arriva l’Ancona

Tutto pronto per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli tra Atletico Ascoli e Ancona. L’ennesimo derby per i bianconeri del Patron Graziano Giordani in questo equilibrato campionato di Serie D contro un avversario dal grande blasone. Peccato che la trasferta sia stata vietata ai tifosi dorici. Le due squadre infatti nonostante si incontreranno per la prima volta nella loro storia e benché l’Atletico Ascoli sia la seconda squadra del capoluogo Piceno per importanza, l’evento calcistico assume i connotati di un derby territoriale tra due realtà da sempre in contrasto, in grado di richiamare un grande numero di spettatori, non solo locali, attirati dalla vicinanza geografica e dalla facilità dei collegamenti stradali. Il "Ministero dell’Interno - Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive", ha evidenziato che il citato incontro è connotato da elevati profili di rischio in ragione del forte antagonismo radicato nel tempo. Per questo motivo, quindi, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Ancona, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi. Un peccato davvero non poter avere una degna cornice di pubblico per questa sfida, ma la decisione era abbastanza prevedibile. L’Atletico Ascoli si presenta a questa sfida dopo il pareggio conquistato domenica ad Isernia e dopo la vittoria ottenuta mercoledì nel recupero della sfida sospesa contro l’Avezzano. Mister Seccardini avrà a disposizione tutta la rosa compreso l’attaccante Francesco Maio che ha recuperato dall’infortunio ma, almeno inizialmente, siederà in panchina. In campo ci sarà invece il ‘bomber Jonathan Ciabuschi tenuto precauzionalmente a riposo mercoledì contro i ‘lupi marsicani’. "La classifica è bella – ha commentato il tecnico dell’Atletico Ascoli – Secondo posto in classifica con 21 punti sudati. Lavoriamo giorno per giorno come abbiamo sempre fatto e con i piedi piantati a terra. Il nostro obiettivo è conquistare la salvezza il prima possibile. Ora guarderemo alla sfida contro l’Ancona, partita di cartello. Squadra e città che c’entrano poco con la serie D, sarà un grande stimolo confrontarci con una realtà così blasonata".

Valerio Rosa