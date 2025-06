Tuttocuoio 2025-26: Paola Coia conferma Aldo Firicano e affronta sfide all'impianto Leporaia

Ancora qualche giorno di relax e poi il Tuttocuoio edizione 2025-26 comincerà a prendere forma. Ovviamente con la presidente Paola Coia ancora al comando di tutte le operazioni. Una certezza però c’è già, ed è la riconferma sulla panchina di Aldo Firicano, che in questa stagione ha condotto i neroverdi ad campionato di Serie D tranquillo (alla fine la squadra ha chiuso un girone di ferro in decima posizione) anche se la certezza aritmetica della salvezza è arrivata solo a una giornata dalla fine.

"E’ stata un’annata faticosa – ha chiosato la numero uno del club di Ponte a Egola – per cui ho bisogno di qualche altro giorno di pausa. Poi ripartirò con la stessa voglia di fare bene, di ripetere la buona stagione fatta, sempre con il supporto degli sponsor, che ringrazio ancora una volta". Parallelamente alla costruzione della squadra, la prima scadenza di tipo amministrativo da rispettare è quella del 10 luglio alle 17, dead line per la presentazione della domanda di iscrizione. "Ci stiamo già lavorando – fa sapere Paola Coia – ma sicuramente non ci saranno problemi". La presidente, che con la promozione in Serie D di un anno fa ha riportato il Tuttocuoio nella categoria dalla quale l’aveva ereditato dalla gestione-Dolfi, lascia però intendere che qualche… problemino da risolvere c’è, e che riguarda l’impianto sportivo Leporaia: "Qualche leggera problematica legata al nostro impianto da gioco esiste, ma in ogni caso ho imparato dalla vita che i problemi si affrontano e si risolvono. Certo è però che per riuscirci, a volte, bisogna girare pagina…".

Il campo sportivo pontaegolese, come noto, è di proprietà del comune di San Miniato e il Tuttocuoio vi disputa le gare casalinghe. In passato tra la società neroverde (che non è l’unica ad utilizzare il complesso sportivo) e l’amministrazione comunale c’è stato qualche battibecco che tuttavia alla fine si è risolto con un civile dialogo tra le parti. L’auspicio è che tutto si sistemi anche in questo caso.

