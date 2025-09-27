Tuttocuoio. Alla ricerca dei primi 3 punti
Un Tuttocuoio ancora alla ricerca della prima vittoria ospita oggi alle 15 l’Imolese sul terreno del Mannucci di Pontedera, diventato...
Un Tuttocuoio ancora alla ricerca della prima vittoria ospita oggi alle 15 l’Imolese sul terreno del Mannucci di Pontedera, diventato ormai la casa della compagine neroverde. La squadra di Firicano è partita col freno a mano tirato: dopo 4 gare ha raccolto solo un punto, alla prima giornata, in casa contro il Tropical Coriano, poi sono arrivate tre sconfitte, l’ultima delle quali a Modena (2-1 contro la Cittadella Vis Modena) mercoledì, dopo essersi fatta ribaltare il vantaggio e aver condotto la gara con autorevolezza fino al gol del pari locale intorno all’ora di gioco, un gol che però è sembrato aver tolto le certezze ai pontaegolesi, poi capitolati. Questo k.o. unito ai due precedenti con Crema e Desenzano, hanno fatto piombare il club della presidente Coia all’ultimo posto, insieme al Progresso. Da parte sua l’Imolese arriva dal successo per 2-1 sul Palazzolo, vittoria che le ha consentito di toccare quota 5 punti, agganciando una posizione di classifica di maggiore tranquillità, Quella che, unita al carattere, serve al Tuttocuoio per uscire da questo avvio problematico.
