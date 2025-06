Tuttocuoio: confermati Fino, Severi, Chiti e Massaro per la stagione 2025-26

Il Tuttocuoio riparte dalle sue bandiere. La società neroverde ha infatti riconfermato per la stagione 2025-26 quattro giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia recente del club di Ponte a Egola. Si tratta del capitano Lorenzo Fino (2000), del difensore Cosimo Severi (2003), del centrocampista Filippo Chiti (1999) e del centravanti Gabriele Massaro (2002).

Per Fino si tratterà della nona stagione consecutiva come calciatore del Tuttocuoio, dov’è arrivato nel 2017. Il mediano quest’anno ha toccato quota 174 presenze e sarà ancora lui il leader della squadra e dello spogliatoio, pronto a trascinare i compagni con il suo carisma e la sua grinta. Al suo fianco ci sarà Chiti, mancino naturale e autore quest’anno di uno splendido gol nella vittoriosa trasferta di Sasso Marconi. Anche per la mezzala empolese si tratterà della nona annata a Ponte a Egola dove si avvicina al traguardo delle 180 presenze. Ripresosi ormai completamente dalla rottura del crociato, patita nel finale del torneo 2023-24, nel girone di ritorno ha dato un contributo importante allo scacchiere della squadra, grazie anche alla sua duttilità di ruolo.

Severi, cresciuto nei settori giovanili di Cattolica Virtus e Scandicci, vestirà invece per la sesta stagione la casacca neroverde, altro esempio di attaccamento alla maglia e abnegazione in retroguardia. Dopo un infortunio a inizio campionato, il difensore ha poi trovato spazio nella parte finale del torneo, impreziosendo il proprio curriculum con un gol. Infine il bomber, Massaro. Arrivato al Tuttocuoio nell’estate del 2022, è stato il punto di riferimento offensivo della squadra per tre stagioni, risultando uno dei protagonisti prima nella salvezza del 2023, poi nella vittoria del campionato del 2024 (assieme a Giacomo Rossi) e infine nell’ultimo anno in serie D, nel quale purtroppo è stato limitato dal grave infortunio muscolare di dicembre che lo ha fermato nel momento di miglior condizione costringendolo a rientrare solo nella parte finale della competizione. A luglio sarà quindi prontissimo a mettere a disposizione del tecnico Firicano il proprio spirito di sacrificio, la sua forza fisica e il senso del gol.

Con questi primi movimenti il Tuttocuoio getta le basi per la nuova annata che lo vedrà, unico rappresentante della provincia di Pisa in serie D.