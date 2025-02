Tuttocuoio È ancora ko

Tuttocuoio

0

Prato

2

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti (dal 78’ Centonze), Bardini, Veron; Casari, Fino, Del Rosso, Chiti (dal 65’ Boiga), Lorenzini; Russo (dal 78’ Haka), Benericetti. A disposizione: Dainelli, Fiscella, Di Natale, Severi, Sansaro, Forte. All: Firicano.

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Ciavarelli (dall’86’ Robi), Conson, Galliani, Girgi (dall’82’ Diana); Remedi (dall’88’ Videtta), Mazza, Limberti; Di Stefano; Barbuti (dal 79’ Iuliano), Cozzari (dall’86’ Alessio Rossi). A disposizione: Gariti, Rossi Alessandro, Magazzù, Azizi. All. Mariotti.

Arbitro: Vincenzi di Bologna, assistenti Diletta Cucciniello di Arezzo e Francesco Bagnolesi di Valdarno.

Marcatori: Galliani al 38’, Barbuti al 69’.

Note: recupero 3’ pt, 3’ st.

Ponte a Egola - Seconda sconfitta consecutiva per il Tuttocuoio che gioca un ottimo primo tempo, ma non riesce a rimontare un Prato cinico che ha saputo giocare di rimessa, difendendosi con ordine. Firicano deve ancora fare i salti mortali per le tante assenze: non ci sono Massaro, Di Natale, Renda e Sansaro, oltre a Vekic per il quale si attende il transfert. Nel primo tempo i padroni di casa occupano stabilmente la metà campo avversaria e al 26’ hanno l’occasione per passare, quando Veron dall’interno dell’ area piccola calcia incredibilmente alto. Tuttocuoio di nuovo pericoloso al 32’, quando Benericetti sfugge alla difesa ospite ma il suo diagonale in piena area è impreciso. Alla prima vera occasione però il Prato passa in vantaggio: su corner Galliani stacca bene di testa e inganna Carcani che aveva solo accennato l’uscita. Al 43’ i locali reclamano il gol quando su corner il colpo di testa di Bardini piega le mani a Fantoni, la palla sembra aver varcato la linea bianca ma né il direttore di gara né l’assistente accordano la rete e per le proteste viene espulsa dalla panchina la presidente Paola Coia. Nella ripresa gli ospiti trovano il raddoppio con Barbuti che svetta bene in piena area infilando l’angolino. Il gol di fatto chiude il match perché il Tuttocuoio non ha più benzina per reagire. Risultati 22a giornata girone D: Forlì-Tau 1-0, Imolese-Fiorenzuola 0-2, Piacenza-Progresso 0-1, Pistoiese-Lentigione 1-1, San Marino-Cittadella Vis Modena 0-1, Sasso Marconi-Ravenna 1-2, Tuttocuoio-Prato 0-2, Riccione-Corticellla 1-1, Zenith Prato-Sammaurese 0-0. Classifica: Forlì e Ravenna punti 51, Tau 48, Pistoiese e Lentigione 41, Imolese 32, Tuttocuoio 30, Prato 29, Cittadella Vis Modena 28, Sasso Marconi e Piacenza 25, Progresso 24, Zenith Prato 23, Corticella e San Marino 22, Riccione 19, Sammaurese e Fiorenzuola 16. s.l.