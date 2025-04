Tuttocuoio-Fiorenzuola 0-0: Pareggio che avvicina la salvezza

TUTTOCUOIO 0 FIORENZUOLA 0

TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti, Bardini, Severi; Casari Bertona (32’ st Haka), Sansaro (28’ st Russo), Fino (39’ st Veron), Centonze, Lorenzini; Boiga (35’ st Di Natale), Massaro (40’ st Benericetti). All. Firicano

FIORENZUOLA: Ansaldi, Ronchi, Oboe, Gavioli (28’ st Peretti), Postiglioni, Lolomino, Bran, Russo, De Ponti, Niccolai (17’ st Ceravolo), Rota (11’ st Censi). All. Cammaroto

Arbitro: Comito di Messina

Il secondo 0-0 consecutivo mette il Tuttocuoio al riparo da qualsiasi sorpresa negli ultimi 90’. Per raggiungere aritmeticamente la salvezza sarebbe già bastato il nulla di fatto del turno pre-pasquale ad Altopascio, ma la possibilità che mercoledì il ricorso dello Zenith Prato contro la penalizzazione di 15 punti venga accettato cambiando così gli equilibri nella zona play out della classifica, chiedeva alla squadra di Firicano la necessità di muovere la sua posizione di un altro passetto. E così ieri è stato al Leporaia contro il Fiorenzuola, ora aritmeticamente retrocesso (è la seconda di fila), al termine di una gara che i neroverdi hanno controllato in maniera piuttosto agevole, creando anche qualche buona occasione per segnare ma puntualmente sprecata.

Nella prima frazione infatti i neroverdi hanno avuto tre ghiotte occasioni, ma sia Boiga (15’), sia Massaro (27’) che Centronze (40’), hanno calciato alto dopo essersi liberati per concludere in maniera indisturbata. Carcani invece aveva dovuto solo accompagnare sul fondo con lo sguardo un diagonale di Oboe (17’). Il Fiorenzuola però ha iniziato meglio nella ripresa con un altro diagonale, stavolta di Gavioli, respinto corto da Carcani (3’), ma subito dopo la squadra della presidente Paola Coia si è ripresa il controllo del match andando alla conclusione con Sansaro, ribattuta da Ansaldi. La chiusura in casa del Vis Modena, domenica, sarà solo una formalità.

s.l.