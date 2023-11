Tuttocuoio, la ripartenza. Il terzo posto non si tocca

TUTTOCUOIO

1

MASSESE

0

TUTTOCUOIO Carcani; Solari, Puleo, Sorbo, Severi; Papi, Remorini (46’ st Favilli), Chiti (1’ st Viti); Princiotta (14’ st Centonze), Carrozza (24’ st Turini); Massaro. All. Sena.

MASSESE Paci; Marchini, Del Seppia, Terigi, Scarf (26’ st Bertonelli); Fortunati, Brizzi, Sidibe (41’ st Bonini), Baracchini (37’st Bracci); Cornacchia, Buffa. All. Tazzioli.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Marcatore: 40’ st Turini.

Ponte a Egola - Con una rete di Turini al tramonto di gara, il Tuttocuoio è riuscito a piegare 1-0 la Massese rimanendo terzo in classifica e tenendo la vetta a distanza immutata (4 punti). Sul piano del risultato il debutto di Sena sulla panchina neroverde è stato così il massimo, ma riuscire ad avere la meglio sulla terzultima del girone è stata tutt’altro che una passeggiata. Anche perché nel primo tempo l’ex Tazzioli col suo ordinato 4-4-2 era riuscito a scardinare il potenziale offensivo di Massaro & Co, producendo un primo tempo da zero emozioni. Al rientro in campo un’incursione di Remorini aveva messo Princiotta in condizione di calciare a rete a porta praticamente sguarnita, ma l’azione non è andata a buon fine. I padroni di casa, che comunque non hanno mai rischiato di capitolare, si sono animati nell’ultimo quarto d’ora, prima con un tocco di Centonze che ha costretto Paci alla deviazione in angolo (33°) e poi con una punizione dal limite di Remorini terminata di poco fuori (38°). Quello è stato però il preludio al gol-vittoria, nato dall’ottavo e ultimo tiro dalla bandierina di Remorini, con la palla finita sul palo più lontano dove Turini col corpo l’ha appoggiata in rete. Cinque minuti dopo Carcani ha dovuto alzare sulla traversa la conclusione di Marchini, la prima in porta della Massese, mentre nel recupero Favilli di sinistro ha costretto Paci alla respinta rasoterra e sula ribattuta Massaro ha calciato male e fuori. Ma va bene anche così.

s.l.