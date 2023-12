"Tuttocuoio, Montespertoli: 2-2 nel duello di Ponte a Egola"

TUTTOCUOIO

2

MONTESPERTOLI

2

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro (28’ st Turini), Papi, Rossi, Severi, Chiti (37’ st Centonze), Carrozza (28’ st Fino), Solari. All. Sena.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Anichini, Buscé (21’ st Cioni), Mosti Falconi (21’ st Marconcini), Imbrenda, Maltomini, Cremonini (17’ st Marcacci). All. Sarti.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Marcatori: 2’ pt Cremonini (M), 5’ pt Rossi (T); 6’ st Massaro (T), 31’ st Imbrenda (M)

PONTE A EGOLA - Alla fine a godere più di tutti per questo mezzo passo falso casalingo del Tuttocuoio nell’anticipo della 13a giornata potrebbe essere la capolista Cuoiopelli, che vincendo a Massa manderebbe a -6 i pontaegolesi, secondi e a rischio aggancio del Perignano, battuto proprio nel turno precedente. La squadra di Sena ha sprecato l’occasione di centrare quello che sarebbe stato il terzo successo consecutivo facendosi imporre il 2-2 da un avversario quinto in classifica e comunque meritevole di non essersi arreso dopo essersi fatto rimontare l’immediato vantaggio grazie al tiro-cross di Cremonini finito alle spalle di Carcani. Colpito a freddo, il Tuttocuoio è stato però bravo a riprendersi la parità dopo soli 4’ con un colpo di testa di Rossi su cross pennellato di Remorini, e a ribaltare il match - che dopo l’avvio scoppiettante, nella prima frazione aveva perso intensità per infiammarsi nel recupero per una palla-gol divorata di testa da Rossi su assist di Massaro - all’alba della ripresa con il tocco di Massaro, smarcato da Rossi al centro dell’area piccola. La traversa di Marconcini al 22’ era stata però l’avvisaglia della pericolosità del Montespertoli, che poco oltre la mezzora ha ristabilito la meritata parità con un tap-in di Imbrenda.

s.l.