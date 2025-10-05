Tuttocuoio nel bresciano per la svolta

Il Tuttocuoio prova a vincere la prima partita. I neroverdi sono di scena in casa del Rovato Vertovese, nella trasferta (si gioca a porte chiuse: manca l’agibilità all’impianto bresciano da parte della commissione spettacoli) che vale la sesta giornata del campionato di Serie D. Due sono i punti collezionati fin qui dagli uomini di Aldo Firicano, frutto, ovviamente, di due pareggi, entrambi casalinghi (contro il Tropical Coriano e l’Imolese) e sono rimasti l’unica squadra del girone D, insieme ai bolognesi del Progresso, ultimi con un solo punto, ad avere ancora il numero "zero" nella casella delle vittorie. Da parte loro i neopromossi avversari odierni dei pontaegolesi, che vengono da due sconfitte di fila, hanno perso entrambi gli incontri giocati in casa, anche se va riconosciuto che gli avversari erano autentiche corazzate quali Pistoiese (0-1) e Piacenza (1-2). Nonostante ciò il Rovato ha messo insieme quattro punti (vinto a Palazzolo e pareggiato a Correggio) per cui oggi con una vittoria il Tuttocuoio compirebbe il sorpasso.