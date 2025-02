Tuttocuoio, SERiE D. Contro la Pistoiese per fare punti

Tornare a far punti, nonostante le difficoltà. Dopo due sconfitte di fila senza segnare (5-0 con la Sammaurese e 0-2 col Prato), il Tuttocuoio oggi al Leporaia cerca di muovere di nuovo la classifica, ma per farlo dovrà affrontare una Pistoiese che dopo 22 giornate è quarta in classifica. Mancheranno ancora Massaro e Di Natale, oltre al giovane Renda, ma tornerà disponibile Sansaro per dare più scelta in mezzo al campo. "Non dobbiamo perdere le nostre certezze - ha detto Nico Scardigli, vice dell’allenatore Firicano – perché siamo sempre gli stessi nonostante i due risultati non positivi. Quindi dobbiamo mantenere le nostre caratteristiche quali aggressività, intensità e determinazione. La Pistoiese è una squadra che ha un livello di qualità molto alta, ma questa è la partita giusta per noi adesso, perché sono certo che sapremo trovare le giuste motivazioni per reagire". Incoraggia il fatto che anche contro altre big del girone il Tuttocuoio ha fatto bene, soprattutto davanti ai suoi tifosi: "Stiamo preparando la partita nel modo migliore - prosegue Scardigli – e non mi piace parlare delle assenze, anche perché un po’ tutte le squadre in questo periodo ce l’hanno. Dovremo essere bravi a mettere in campo quella voglia che ci ha contraddistinto spesso e che ci ha fatto guadagnare punti anche con squadre importanti. Dobbiamo scendere in campo senza timore ma con tanta grinta". Come accaduto nelle ultime sfide, anche oggi la squadra della presidente Paola Coia sarà sostenuta dai giovani tifosi della Rinascita Neroverde, gruppo costituitosi di recente.

s.l.