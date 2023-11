Tuttocuoio, vittoria nel derby col Perignano. Papi, eurogol e gioia

FRATRES PERIGNANO

0

TUTTOCUOIO

1

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (24’st Martinelli), Baggiani (30’st Bernardini), Gamberucci, Mancini, Pennini (44’st Porcellini), Ficarra, Taraj (15’st Raffi), Zefi (35’st Freschi), Sciapi. All. Cristiani.

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Severi, Solari, Crrozza (22’st Centonze), Chiti, Massaro (22’st Turini), Papi (47’st Viti), Rossi. All. Sena.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: al 42’st Papi.

Note: al 49’st espulso Bernardini per doppia di ammonizione.

PERIGNANO – I Fratres Perignano vengono sconfitti ancora in casa ad opera questa volta di un Tuttocuoio che vince la partita nei minuti finali grazie ad un eurogol di Papi. La compagine nero verde con questa vittoria si porta in seconda posizione, scavalca in classifica proprio i Fratres, e si mettono all’inseguimento della prima della classe. La cronaca ha visto un primo tempo equilibrato, con leggera prevalenza della squadra ospite soprattutto in fase di manovra, ma in sostanza non sono state create significative occasioni per andare in gol. Al 7’ Rossi per Carrozza che si fa parare la conclusione mentre solo nel finale di tempo i locali si mettono in evidenza con Zefi che serve Baggiani il quale temporeggia troppo e perde la preziosa opportunità. Nel secondo tempo invece tutto è cambiato e ci sono state diverse occasioni da gol per entrambe le squadre. Al 5’st da Rossi per Massaro ma Gemignani devia. Al 7’st occasione dei locali con Mancini ma anche in questa occasione è Rossi che devia il tiro. Ancora in evidenza Massaro al 19’ il quale si presenta a tu per tu con Colucci che però è bravo a parare. Al 31’ va in gol il Fratres Perignano con Sciapi che mette in rete deviando di testa una punizione di calciata da Bernardini ma l’arbitro, su segnalazione di un suo assistente, annulla la rete per fuorigioco che a tutti era apparso inesistente. Da una potenziale vittoria alla sconfitta perché al minuto 42’ arriva invece il gol ospite. Lo realizza Papi che raccoglie una palla respinta dalla difesa e, da fuori area al volo, batte imparabilmente Colucci.

Pietro Mattonai